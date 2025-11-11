سیدات بارزانی: مردم با آرای خود به خدمات ارایه شده توسط پارت دموکرات کوردستان پاسخ دادند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده پرزیدنت بارزانی، می‌گوید که مردم کوردستان با آرای خود، به خدمات ارایه شده توسط پارت دموکرات کوردستان پاسخ دادند.

امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر، سیدات بارزانی، نماینده پرزیدنت مسعود بارزانی، پس از اعلام پیروزی چشمگیر پارت دموکرات کوردستان در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، در یک کنفرانس خبری در حوزه اداری مستقل سوران، این پیروزی را به پرزیدنت بارزانی و مردم کوردستان تبریک گفت.

او همچنین از کمیسیون عالی انتخابات و نیروهای انتظامی و رسانه‌ها برای کمک به پیشبرد روند رای‌گیری قدردانی کرد و گفت: بر پایه نتایج اولیه آرا در حوزه اداری مستقل سوران شاخه‌های ۱۰ و ۲۶ پارت دموکرات کوردستان موفقیت بزرگی به دست آورده‌اند و آرای پارت دموکرات در منطقه افزایش پیدا کرده است.

نماینده پرزیدنت بارزانی، از مردم کوردستان قدردانی کرد و گفت:«با آرای خود، به خدمات ارایه شده توسط پارت دموکرات پاسخ دادند.»

او همچنین تاکید کرد که با اتکا به خدواند به خدمت به کوردستان و مردم کوردستان ادامه خواهند داد.

ب.ن