نچیروان بارزانی: این پیروزی همه کوردستان و عراق است
اربیل (کوردستان٢٤) –معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، پیروزی پارت دموکرات کوردستان در انتخابات مجلس عراق را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت و آن را پیروزی همه کوردستان و عراق دانست.
سهشنبه ۱۱ نوامبر، نچیروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، پیام تبریک خود را به مناسبت پیروزی چشمگیر پارت دموکرات در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد.
در پیام بارزانی آمده است:«این پیروزی بزرگ و تاریخی پارت دموکرات کوردستان در انتخابات مجلس عراق را از صمیم قلب و به گرمی به پرزیدنت مسعود بارزانی، خانوادههای سربلند شهدا، اعضا و هواداران پارت دموکرات و مردم وفادار کوردستان تبریک میگویم.»
نچیروان بارزانی، میگوید:«این پیروزی، پیروزی همه کوردستان و عراق است و موجب شادمانی و مایه افتخار همه ما است.»
او همچنین نهایت قدردانی خود را به «دلسوزانی که زحمت کشیدند و جوانمردانه تلاش کردند تا آرای پارت دموکرات را به بیش از یک میلیون رای برسانند و آن را بار دیگر به جایگاه حزب اول برسانند.» ابراز داشت.
بارزانی گفت:«دلسوزان ما چالش حزب ما را به پیش بردند و ما را به پیروزی رساندند و حزب را قویتر کردند تا صدای آن در بغداد رساتر شود و بتواند بهتر برای اجرای قانون اساسی و تثبیت بهتر فدرالیزم تلاش کند.»
معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد:«تعهد خود را به پرزیدنت بارزانی، رهبر و بزرگ خود تجدید میکنیم که کماکان با رهنمودهای ایشان به مردم و میهن خود خدمت کنیم و محافظ حقوق همه جوامع کوردستان و عراق باشیم، تلاش کنیم تا عراق به کشور همه تبدیل شود و همه ما با هم آیندهای درخشانتر برای کوردستان و عراق بسازیم.»
ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سهشنبه ۱۱ نوامبر رایگیری عمومی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر این کشور و اقلیم کوردستان آغاز شد و راس ساعت ۶:۰۰ عصر پایان یافت.
ب.ن