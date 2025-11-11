آرای پارت دموکرات کوردستان از مجموع آرای سایر احزاب بیشتر است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بر اساس نتایج اولیه رای‌گیری عمومی و ویژه در انتخابات مجلس نمایندگان عراق که به کوردستان24 رسیده است، پارت دموکرات کوردستان یک میلیون و 79 هزار و 12 رای کسب کرده و پیروز انتخابات شده است.

نتایج اولیه، نشان می‌‌دهد که اتحادیه میهنی کوردستان 536 هزار و 159 رای، اتحاد اسلامی 166 هزار و 474 رای، جریان موضع میهنی 156 هزار و 404 رای، نسل جدید 137 هزار و 801 رای و جبهه خلق 20 هزار و 856 رای به دست آورده‌اند.

مجموع آرای پارت دموکرات یک میلیون و 79 هزار و 12 رای و مجموع آرای سایر احزاب اقلیم کوردستان، یک میلیون و 17 هزار و 694 رای، اعلام شده است.

روز یکشنبه ۹ نوامبر رای‌گیری ویژه از نیروهای مسلح و روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر رای‌گیری عمومی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر این کشور و اقلیم کوردستان برگزار شد.

ب.ن