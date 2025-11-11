مظلوم عبدی: با تام باراک در مورد تعهد ما به تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه صحبت کردیم

29 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در مورد تعهد این نیروها به تسریع ادغام خود در دولت سوریه، با تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، گفت‌وگو کرد.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که با تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، در مورد دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، و تعهد خود به تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

در این پست عبدی از دونالد ترامپ به خاطر «رهبری‌اش و فرصتی که برای پیشرفت به مردم سوریه» داده است، قدردانی کرد و گفت: «من همین الان یک تماس تلفنی فوق‌العاده با سفیر تام باراک داشتم تا در مورد نتایج دیدار با الشرع در کاخ سفید و تعهد ما به تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه صحبت کنیم.»

او تاکید کرد:«مشارکت سوریه در ائتلاف جهانی علیه داعش، گامی حیاتی در جهت تقویت ابتکارات و افزایش تلاش‌های مشترک برای تضمین شکست پایدار داعش و از بین بردن تهدید آن برای منطقه است.»

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک گفت:«ما با جدیت و هماهنگی نزدیک با شرکای خود تلاش می‌کنیم تا به سوی آینده‌ای مرفه‌تر و امن‌تر برای مردم خود در سوریه‌ای متحد پیش برویم.»

ب.ن