پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، عراق در مسیر درست خود قرار گیرد.

امروز چهارشنبه ۱۲ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی برگزاری موفقیت‌آمیز دور ششم مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت.

در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است:«به مناسبت برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات مجلس نمایندگان عراق به هم‌میهنان عزیز کوردستان و سراسر عراق تبریک می‌گویم. همچنین به خانواده‌های سربلند شهدا و پیشمرگان قهرمان و تمامی اقشار کوردستان تبریک می‌گویم.»

پرزیدنت بارزانی، افزود:«لازم می‌دانم که از مسئولان و اعضا و کادرها و هواداران پارت دموکرات کوردستان و نهادهای امنیتی و همه جهات مربوطه که با زحمات و شب‌زنده‌داری خود فضایی آرام برای برگزاری انتخابات فراهم کردند، قدرانی کنم.»

پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد «این انتخابات و نتایج آن موجب شود که عراق در مسیر درست خود قرار گیرد.»

روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر، رای‌گیری عمومی و روز یکشنبه ۹ نوامبر رای‌گیری ویژه برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد و طبق آمار کمیسیون عالی انتخابات، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رای‌گیری عمومی ۵۴.۵ درصد بود.

پارت دموکرات کوردستان در سطح استان‌های عراق و اقلیم کوردستان بیشتر آرا را از آن خود کرده و بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار رای را به دست آورده است. اتحادیه میهنی کوردستان نیز با کسب حدود ۵۳۵ هزار رای پس از پارت دموکرات در ردیف دوم و اتحاد اسلامی هم با حدود ۱۶۵ هزار رای در دریف سوم قرار گرفته‌اند.

قرار است ساعت ۶ عصر امروز چهارشنبه، کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند.

ب.ن