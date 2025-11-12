آرای پارت دموکرات کوردستان از یک میلیون و 100 هزار رای گذشت

11 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان۲۴، در مراحل رای‌گیری ویژه و رای‌گیری عمومی برای دور ششم انتخابات مجلس نمایندگان عراق، با شمارش آرای آوارگان حوزه انتخابیه نینوا که ۲۳۹۱۵ رای را شامل می‌شود، مجموع آرای پارت دموکرات کوردستان به ۱۱۰۵۴۴۵ رای رسید.

نتایج رای‌گیری ویژه و عمومی:

پارت دموکرات کوردستان: ۱,۱۰۵,۴۴۵ رای

اتحادیه میهنی کوردستان: ۵۳۶,۷۵۹

اتحاد اسلامی کوردستان: ۱۶۶,۴۷۴

جریان موضع میهنی: ۱۵۴,۴۰۴

نسل جدید: ۱۳۷,۸۰۸

جبهه خلق: ۲۰,۸۵۶

جماعت عدالت کوردستان: ۴۸,۴۱۱

آرای احزاب بر اساس حوزه‌های انتخابیه:

حوزه اربیل

پارت دموکرات کوردستان: ۳۸۴,۸۱۹ رای

اتحادیه میهنی کوردستان: ۹۳,۵۹۹

جریان موضع میهنی: ۶۳,۰۸۹

نسل جدید: ۳۸,۹۰۶

اتحاد اسلامی کوردستان: ۲۸,۹۰۰

جبهه خلق: ۵,۴۹۷

حوزه دهوک

پارت دموکرات کوردستان: ۴۲۴,۲۸۴ رای

اتحاد اسلامی کوردستان: ۷۲,۲۴۸

جریان موضع میهنی: ۱۷,۹۸۹

نسل جدید: ۱۴,۴۲۰

اتحاد میهنی کوردستان: ۲,۸۰۲

جبهه خلق: ۲,۷۶۳

حوزه سلیمانیه

پارت دموکرات کوردستان: ۶۷,۵۸۳ رای

اتحاد میهنی کوردستان: ۲۶۰,۴۴۲

جریان موضع میهنی: ۷۵,۲۷۴

نسل جدید: ۶۹,۹۶۵

اتحاد اسلامی کوردستان: ۶۵,۰۹۴

جبهه خلق: ۱۰,۹۷۹

حوزه نینوا

پارت دموکرات کوردستان: ۱۷۱,۳۱۳ رای

ائتلاف برای مردم نینوا: ۴۳,۳۰۳

نسل جدید: ۱,۶۸۶

جریان موضع میهنی: ۰

اتحاد اسلامی کوردستان: ۰

جبهه خلق: ۰

حوزه کرکوک

پارت دموکرات کردستان: ۵۳,۵۵۰ رای

اتحاد میهنی کوردستان: ۱۵۷,۱۸۲

نسل جدید: ۱۱,۵۸۰

جبهه خلق: ۱,۶۰۵

جریان موضع میهنی: ۰

اتحاد اسلامی کوردستان: ۰

