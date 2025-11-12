2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دکتر محمد شکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت که دستیابی پارت دموکرات کوردستان به بیش از یک میلیون رای در انتخابات مجلس عراق، نشان‌دهنده «اعتماد عمیق مردم کوردستان به راهبرد حزب برای خدمت، پیشرفت و توسعه» است.

او تاکید کرد که این ماموریت مهم مردمی، به پارت دموکرات کوردستان برای گسترش خدمات و ادامه پیشبرد دستور کار توسعه اقلیم کوردستان، قدرت تازه‌ای می‌دهد. شکری گفت:«از ابتدای دوره کابینه نهم، نخست وزیر مسرور بارزانی پیوسته به وزرا دستور داده است که سلیمانیه را در چارچوب یک چشم‌انداز جامع برای یک کوردستان قوی و متعادل در اولویت قرار دهند.»

شکری با اشاره به توانایی دولت در اجرای طرح‌های بزرگ با وجود سال‌ها بحران اقتصادی و سیاسی، توضیح داد که «راهبرد کابینه، مشارکت دادن بخش خصوصی به عنوان یک شریک واقعی در مدیریت اقتصاد بوده است.»

او گفت:«از سال ۲۰۱۹ تا امروز، کابینه نهم به بیش از ۷۴۰ طرح سرمایه‌گذاری جدید مجوز داده است که تقریبا نیمی از کل تعداد اعطا شده بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ است. این نشان دهنده موفقیت دیدگاه نخست وزیر بارزانی در تبدیل بخش خصوصی به یک موتور محرکه اصلی رشد است.»

به گفته شکری، این طرح‌ها به کاهش بار مالی دولت در بحبوحه چالش‌های مکرر مانند تعلیق انتقال بودجه از بغداد، کاهش قیمت جهانی نفت و بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ کمک کرده است. او «روحیه سازندگی و برنامه‌ریزی اقتصادی هوشمندانه» دولت را عامل توانایی اقلیم کوردستان در غلبه بر این سختی‌ها دانست.

همچنین با اشاره به موانع پیش روی کابینه نهم، تعلیق بودجه از سوی بغداد را در کنار تاثیر اقتصادی همه‌گیری کرونا و سقوط قیمت نفت، بزرگترین چالش‌ برای اجرای طرح‌‌ها دانست. او گفت:«با وجود این مشکلات، دولت با اختصاص بودجه‌های محدود برای تکمیل هرچه بیشتر طرح‌های خدمات عمومی، در حفظ برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق شد.»

دکتر شکری در مورد نتایج انتخابات مجلس عراق گفت که موفقیت پارت دموکرات کوردستان «نتیجه مستقیم اجرای طرح‌ها و خدمات ملموس ارائه شده توسط دولت است.» وی افزود:«مردم به کسانی رای دادند که واقعا به آنها خدمت کرده‌اند. این جوهره دموکراسی است - پاداش در برابر عمل، نه وعده و وعید.»

وی ادامه داد:«امروز، مسئولیت ما سنگین‌تر شده است. اعتماد مردم هم یک وظیفه و هم یک تعهد است. آینده نیازمند تلاش بیشتر و شایستگی قوی‌تر است تا بتوانیم چشم‌انداز ۲۰۳۰ نخست وزیر مسرور بارزانی را برای یک کوردستان مدرن، مرفه و پیشرفته محقق کنیم.»

دکتر شکری در پایان سخنان خود مجددا تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم کوردستان به چشم‌انداز بلندمدت برای ثبات و پیشرفت متعهد هستند. وی گفت:«تحت رهبری پرزیدنت مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و نخست وزیر مسرور بارزانی، کوردستان به مسیر خود به سوی رفاه، ثبات و جایگاه منطقه‌ای بیشتر ادامه خواهد داد.»

ب.ن