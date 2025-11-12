احمد شرع: مذاکرات مستقیم با اسرائیل پیشرفت ملموسی داشته است
احمد شرع، رئیسجمهوری سوریه، اعلام کرد که وجود هر نیروی نظامی خارج از کنترل دولت مرکزی، زمینهی بازگشت گروه «داعش» را فراهم میکند
رئیسجمهوری سوریه، در گفتوگویی با روزنامهی واشینگتنپست تأکید کرد که راهحل مناسب، ادغام «نیروهای سوریه دموکراتیک» در ساختار امنیتی دولت دمشق و تحت نظارت آمریکا است.
به گفتهی شرع، مسئولیت حفاظت از خاک سوریه باید بهطور کامل برعهدهی دولت باشد. او توضیح داد که نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه میتوانند در مرحلهی انتقالی، روند ادغام نیروهای محلی را نظارت کنند تا کنترل امنیتی به دولت مرکزی بازگردد.
پیشرفت در مذاکرات با اسرائیل
او دربارهی مذاکرات با اسرائیل گفت که دمشق در گفتوگوهای مستقیم با طرف اسرائیلی مشارکت دارد و این مذاکرات «پیشرفت قابلتوجهی» داشته است. شرع افزود: «برای رسیدن به توافق نهایی، لازم است اسرائیل به مرزهای پیش از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) بازگردد.» او گفت ایالات متحده و چند طرف بینالمللی دیگر از دیدگاه دمشق حمایت میکنند و افزود که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز از این روند پشتیبانی میکند.
به گفتهی او، اسرائیل از زمان سقوط دولت پیشین در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) بیش از ۱,۰۰۰ حملهی هوایی به خاک سوریه انجام داده است که کاخ ریاستجمهوری و وزارت دفاع را نیز هدف قرار داده است.
شرع تصریح کرد که دولت جدید واکنشی به این حملات نشان نداده، چرا که «هدف اصلی دمشق بازسازی کشور است». او گفت پیشروی اسرائیل در خاک سوریه ناشی از «جاهطلبیهای سرزمینی» است نه نگرانیهای امنیتی، و افزود: «ما بودیم که نیروهای ایرانی و حزبالله را از کشور اخراج کردهایم.»
نگرانیها از ایجاد منطقهی عاری از سلاح
در پاسخ به پرسشی دربارهی احتمال ایجاد منطقهی عاری از سلاح در جنوب دمشق، رئیسجمهوری سوریه گفت چنین اقدامی دشوار خواهد بود، زیرا در صورت بروز هرگونه بیثباتی، «چه کسی مسئول حفاظت از آن خواهد بود؟». شرع تأکید کرد: «در نهایت، این خاک سوریه است و دولت حق دارد آزادانه دربارهی آن تصمیم بگیرد.»
او افزود اسرائیل «به بهانهی حفاظت از خود، بلندیهای جولان را اشغال کرد و اکنون در جنوب سوریه شروط امنیتی تحمیل میکند. اگر این روند ادامه یابد، شاید چند سال بعد در مرکز سوریه حضور یابند و شاید سرانجام در مونیخ توقف کنند.»
روابط با روسیه و پروندهی اسد
شرع در بخش دیگری از گفتوگو اشاره کرد که مخالفان بشار اسد حدود ۱۰ سال با نیروهای روسی جنگیدهاند و اکنون دولت برای پیشبرد منافع ملی خود به همکاری با مسکو نیاز دارد. او گفت: «روسیه عضو دائم شورای امنیت است و رأی آن در برخی پروندهها برای ما حیاتی است. ما نمیخواهیم مسکو را به گزینههای جایگزین سوق دهیم.»
او افزود که مسئلهی بشار اسد همچنان برای روسیه «موضوعی آزاردهنده» است و گفت دولت جدید بر «حق ملت سوریه برای محاکمهی اسد» تأکید دارد.
احمد شرع روز دوشنبه به واشینگتن سفر کرد و در دیداری بیسابقه با رئیسجمهوری آمریکا در کاخ سفید گفتوگو کرد. این دومین دیدار او با ترامپ در شش ماه گذشته است. دیدار نخست در عربستان سعودی انجام شده بود.
از دسامبر گذشته (آذر گذشته)، اسرائیل دهها حمله به مواضع سوری انجام داده و در جنوب کشور نیز پیشرویهایی فراتر از منطقهی حائلِ تعیینشده در توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ داشته است. دو طرف طی ماههای اخیر چند دور گفتوگو در پاریس و باکو، با میانجیگری آمریکا، برگزار کردهاند تا از شدت تنش در مرزها کاهش دهند.