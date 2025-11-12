اتحادیه‌ی اروپا خواستار تشکیل دولتی فراگیر در عراق شد

اتحادیه‌ی اروپا ضمن ستایش از مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی، از افزایش نرخ مشارکت نسبت به دوره‌های پیشین خبر داد و بر حمایت از یکپارچگی و حاکمیت عراق تاکید کرد

