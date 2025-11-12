اتحادیهی اروپا خواستار تشکیل دولتی فراگیر در عراق شد
اتحادیهی اروپا ضمن ستایش از مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی، از افزایش نرخ مشارکت نسبت به دورههای پیشین خبر داد و بر حمایت از یکپارچگی و حاکمیت عراق تاکید کرد
اتحادیهی اروپا در بیانیهای که در خصوص انتخابات دورهی ششم پارلمان عراق منتشر کرده، از تمامی نیروهای سیاسی این کشور خواست تا دولتی تشکیل دهند که بازتابدهندهی خواست و ارادهی ملت عراق باشد.
در این بیانیه آمده است: "ما ملت عراق را برای اعمال حق دموکراتیک خود ستایش میکنیم. این انتخابات فرصتی برای تقویت نهادهای دولتی، افزایش مسئولیتپذیری و تحکیم آیندهی سیاسی کشور است."
بر اساس نتایج و مشاهدات هیئت ناظر اتحادیهی اروپا در عراق، نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات نسبت به انتخاباتهای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ افزایش یافته است. اتحادیهی اروپا در ادامهی بیانیهی خود، همهی نیروهای سیاسی را به تشکیل دولتی ترغیب میکند که بتواند انتظارات ملت عراق را برآورده سازد.
این اتحادیه همچنین بر حمایت قاطع خود از یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.