سلیمانیه به عنوان پایتخت فرهنگی جنوب کوردستان معرفی شده است

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه است که به پایتخت فرهنگی جنوب کوردستان اشتهار یافته و زادگاه بسیاری از شعرا و نویسندگان معروف کورد بوده است.

امروز جمعه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ مدت ۲۴۱ سال از تاسیس شهر سلیمانیه به عنوان پایتخت امارت بابان در جنوب کوردستان می‌گذرد.

سلیمانیه در ۱۴ نوامبر ۱۷۸۴ توسط ابراهیم پاشای بابان تاسیس شد و او شهر را به اسم پدر خود، سلیمان پاشا نامگذاری کرد.

پس از سقوط امارت بابان در سال ۱۸۵۱ و نابودی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، شهر سلیمانیه بخشی از جمهوری عراق شد.

ابراهیم پاشای بابان در سال ۱۷۸۳ تاسیس سلیمانیه را آغاز کرد و در سال ۱۷۸۴ تاسیس آن تکمیل شد. در آن سال بابان‌ها پایتخت امارت خود را به سلیمانیه منتقل کردند.

به گزارش روزنامه ژین در سال ۱۹۵۵، مساحت شهر سلیمانیه ۲۰ میلیون و ۲۵۰ هزار متر مربع بوده، حدود ۷ هزار خانه را در خود جای داده و جمعیت آن ۶۰ هزار نفر بوده است.

شهر سلیمانیه در آن زمان از شش محله کانی آسکان، گویژه، ملکندی، سرشقام، چوارباخ، درگزین و جولکان تشکیل شده است.

سلیمانیه به پایتخت فرهنگی اشتهار یافته و شعرا و نویسندگان معروفی از آن شهر برخاسته‌اند.

