داعشی بلژیکی به جرم نسلکشی کوردهای ایزدی محکوم شد
اربیل (کوردستان٢٤) – دادگاهی در بلژیک، یک داعشی را در محاکمه غیابی، به جرم شرکت در نسلکشی جامعه ایزدی محکوم کرد.
دادگاهی در بروکسل روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر، سامی جدو، جهادگر بلژیکی داعشی - که گمان میرود در یک حمله هوایی در سال ۲۰۱۶ در سوریه کشته شده باشد - را به جرم شرکت در نسلکشی جامعه ایزدی مجرم شناخت و این اولین صدور محکومیت در بلژیک در رابطه با جنایات گسترده علیه کوردهای ایزدی بود.
وزارت جنگ آمریکا – پنتاگون، گزارش داد که جدو، یک جنگجوی سابق داعش، در سال ۲۰۱۶ در رقه درگذشته است. با این حال، بدون تایید رسمی مرگ او، دادستانهای بلژیکی رسیدگی پرونده را به صورت غیابی ادامه دادند. دادگاه او را به جرم شرکت در نسلکشی به دلیل نقشش در حملات داعش که از سال ۲۰۱۴ برای ریشهکن کردن جامعه ایزدی در عراق و سوریه آغاز شد، محکوم کرد.
او همچنین به دلیل ارتکاب تجاوز و بردگی جنسی زنان ایزدی، به جنایت علیه بشریت محکوم شد. دو تن از بازماندگان ایزدی در جریان دادرسی شهادت دادند و از سوءاستفادههایی که متحمل شده بودند، سخن گفتند.
اولیویا ونت، وکیل شاکیان ایزدی، این حکم را «تاریخی» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که بلژیک - که بیشترین تعداد جنگجویان خارجی داعش را به نسبت جمعیت در اروپا داشته است - مسئولیت ویژهای برای اجرای عدالت دارد. چندین کشور اروپایی دیگر نیز پیش از این افرادی را که متهم به شرکت در نسلکشی بودهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دادهاند.
در ماه فوریه، دادگاهی در سوئد یک زن ۵۲ ساله را به دلیل به بردگی کشیدن زنان و کودکان ایزدی در سوریه، به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
کوردهای ایزدی، که به یک آیین باستانی پیش از اسلام پایبند هستند، از اوت ۲۰۱۴ هدف حمله داعش قرار گرفتند. سازمان ملل متحد، عملیات کشتار جمعی، خشونت جنسی و ناپدید کردنهای اجباری توسط داعش علیه ایزدیها را به عنوان نسلکشی طبقهبندی کرده است. هزاران زن و دختر ایزدی مورد تجاوز و ربودن قرار گرفته، یا به بردگی فروخته شدند.
جدو که در سال ۱۹۸۹ در بروکسل از مادری بلژیکی و پدری ساحل عاجی متولد شد، در ۱۵ سالگی به اسلام گروید و در سال ۲۰۱۲ برای پیوستن به داعش به سوریه سفر کرد. بازرسان معتقدند که او بعدها به یکی از اعضای ارشد واحد عملیات خارجی این گروه تبدیل شد که مسئول برنامهریزی حملات در اروپا بود.
در سال ۲۰۲۱، او در بلژیک به جرم رهبری یک سازمان تروریستی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. او همچنین در محاکمه ۲۰۲۲ شبکههای حمایتی پشت حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، محکوم شد.
حکم روز پنجشنبه، سطح دیگری از پاسخگویی در مورد جنایات مرتکب شده علیه ایزدیها را نشان میدهد، حتی در حالی که هزاران بازمانده همچنان به دنبال تحقق عدالت و پاسخ در مورد سرنوشت اعضای گمشده خانواده خود هستند.
ب.ن