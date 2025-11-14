جریانهای وابسته به حشدالشعبی ۴۷ کرسی مجلس عراق را به دست آوردند و چشمانداز سیاسی پیچیدهتر میشود
اربیل (کوردستان٢٤) – نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان عراق، چشمانداز سیاسی پیچیده و نامشخصی را ایجاد کرده است، زیرا چندین گروه مسلح وابسته به نیروهای حشدالشعبی که توسط ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته شدهاند، در مجموع ۴۷ کرسی را در مجلس آینده به دست آوردند.
بر پایه شمارش اولیه آرا که روز چهارشنبه توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق منتشر شد، پنج جریان سیاسی مرتبط با گروههای شبهنظامی، کرسیهای پارلمان را به دست آوردند، که عبارتند از:
- جریان الصادقون از عصائب اهل الحق، به رهبری قیس الخزعلی
- جریان حقوق از کتائب حزبالله، به رهبری احمد الحمیداوی
- جنبش منتصرون از کتائب سیدالشهدا، به رهبری ابو علاء الولائی
- جنبش خدمات از کتائب امام علی، به رهبری شبل محسن عبید الزیدی
- کتائب بابل، به رهبری ریان الکلدانی
پیروزی آنها، تغییر در عرصه سیاسی عراق را نشان میدهد، اما همچنین سوالات مهمی را در مورد نقش آنها در دولت بعدی مطرح میکند.
پیش از این، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت گروههایی که توسط ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته شدهاند «در دولت بعدی شرکت نخواهند کرد». این اظهارات اکنون عراق را بر سر یک دوراهی قرار میدهد؛ ایجاد تعادل در نفوذ سیاسی گروههایی که سهمی از رایدهندگان را در اختیار دارند، در حالی که موجب نگرانیهای بینالمللی میشوند و از پیامدهای دیپلماتیک جلوگیری میکنند.
این معضل پس از تصمیم واشنگتن در ۱۷ سپتامبر مبنی بر معرفی حرکت النجباء، کتائب سیدالشهدا، حرکت انصارالله الاوفیاء و کتائب الامام علی، به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی، عمیقتر شده است.
عراق روز یکشنبه رایگیری ویژه و روز سهشنبه رایگیری عمومی را در تمام استانها و اقلیم کوردستان برگزار کرد. کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت ۵۶.۱۱ درصدی را برای هر دو دور انتخابات گزارش داد که نشاندهنده مشارکت قابل توجه مردم با وجود تنشهای امنیتی و سیاسی طولانی مدت است.
با شروع مذاکرات ائتلاف، حضور این جناحها - که در میان بخشهایی از رایدهندگان عراقی محبوب اما در خارج از کشور بحثبرانگیز هستند - تشکیل دولت را در بلاتکلیفی مجدد فرو برده است. رهبران سیاسی اکنون با یکی از حساسترین چالشهای پس از انتخابات در سالهای اخیر روبرو هستند که پیامدهایی برای ثبات، حکومتداری و روابط خارجی عراق خواهد داشت.
ب.ن