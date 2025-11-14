پیام نچیروان بارزانی به مناسبت ۲۴۱مین سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی ۲۴۱مین سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه را تبریک گفت و از آن به عنوان «نامی برجسته در تاریخ فرهنگی و سیاسی ما» یاد کرد.

متن پیام:

در ۲۴۱مین سالگرد تاسیس، تبریک صمیمانه خود را به شهر پیکار و فداکاری، شهر عزیز سلیمانیه، پایتخت فرهنگی، کانون ادبیات و هنر و همه مردم عزیز شهر، ابراز می‌دارم.

سلیمانیه یک نام برجسته در تاریخ فرهنگی و سیاسی ما است. همیشه تاثیرگذار و مایه قدردانی و افتخار مردم کوردستان است. برای سلیمانیه و سراسر کوردستان، پیشرفت پایدار، توسعه، آبادانی و آرامش آرزو می‌کنم.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

ب.ن