مسرور بارزانی سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه را تبریک گفت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۱۴ نوامبر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، ۲۴۱مین سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه را تبریک گفت.

متن پیام:

در سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه، صمیمانه‌ترین تبریک خود را به مردم عزیز شهر سلیمانیه ابراز می‌دارم و برای آن شهر پیشرفت و توسعه بیشتر آرزو می‌کنم.

سلیمانیه به عنوان یک شهر مهم و کانون برجسته فرهنگی و ادبی که تاریخی سرشار از سرافرازی و مبارزه در جنبش مردم کوردستان دارد، شایسته خدمات بیشتری است و اطمینان می‌دهیم که دولت اقلیم کوردستان به بهبود ارائه خدمات و خدمات‌ رسانی بیشتر به ساکنان سلیمانیه و همه شهرها و مناطق کوردستان ادامه می‌دهد.

لە ساڵیادی بنیاتنانی شاری سلێمانیدا، گەرمترین پیرۆزبایی لە خەڵکی خۆشەویستی شاری سلێمانی دەکەم و هیوای پێشکەوتن و گەشەسەندنی زیاتری بۆ دەخوازم. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 14, 2025

ب.ن