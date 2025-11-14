منابع امنیت دریایی: ایران نفتکش حامل سوخت را توقیف کرد

29 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – منابع امنیت دریایی می‌گویند که نیروهای ایرانی نفتکش را رهگیری و به سمت آن کشور حرکت دادند.

منابع امنیت دریایی گزارش دادند که سپاه پاسداران ایران، نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی با پرچم جزایر مارشال، تالارا، را رهگیری کرده و آن را به آب‌های ایران برده است، در حالی که مدیر کشتی اعلام کرده است که ارتباط با خدمه آن قطع شده است.

منابع دریایی امروز جمعه ۱۴ نوامبر، اعلام کردند که این نفتکش پیش از این در حال حرکت از سواحل امارات متحده عربی بوده و محموله‌ای از گازوئیل با گوگرد بالا را حمل می‌کرده است.

شرکت مدیریت کشتی کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد:«تماس حدود ساعت ۸:۲۲ امروز جمعه به وقت محلی قطع شد... تقریبا ۲۰ مایل دریایی از ساحل خور فکان، امارات متحده عربی.» و افزود که برای برقراری مجدد ارتباط با طرف‌های ذیربط - از جمله سازمان‌های امنیت دریایی و مالک کشتی - همکاری نزدیکی دارد. شرکت مدیریت کشتی کلمبیا جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است.

آژانس نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، UKMTO، اعلام کرد که این حادثه «به نظر می‌رسد فعالیت دولتی باشد؛ این کشتی در حال عبور به سمت آب‌های سرزمینی ایران است.»

گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا، ونگارد، و منابع امنیتی دریایی گفتند که این نفتکش توسط سپاه پاسداران ایران در دریا توقیف و به سمت سواحل ایران هدایت شد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و ایران به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سپاه پاسداران ایران در سال‌های اخیر به طور دوره‌ای کشتی‌های تجاری را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده است و اغلب در مورد آنها به تخلفات دریایی مانند قاچاق، تخلفات فنی یا اختلافات حقوقی اشاره کرده است.

داده‌های ردیابی کشتی MarineTraffic در امروز جمعه نشان داد که این کشتی آخرین بار موقعیت خود را حدود ساعت 08:10 UTC گزارش کرده و در نزدیکی سواحل ایران در حال حرکت بوده است.

خبرگزاری رویترز/ب.ن