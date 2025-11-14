3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت مسعود بارزانی، در ۲۴۱مین سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه، پیام تبریک منتشر کرد و آن شهر را «بخشی عزیز از کوردستان» توصیف کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

در ۲۴۱مین سالگرد تاسیس شهر سلیمانیه، تبریک صمیمانه خود را به مردم عزیز سلیمانیه، شهر شیخ مانا و شهر پیکار و قربانی، ابراز می‌دارم.

سلیمانیه، بخشی عزیز از کوردستان است، شهر شهدای ۹ ژوئن و حکومت نظامی ۱۹۶۳ و شهر رویارویی با ستمگران و زورگویان و رژیم‌های پی در پی است.

سلیمانیه همچون سایر شهرها و مناطق دیگر کوردستان، همیشه زادگاه ادبا و شعرا و شخصیت‌ها و مبارزان و انقلابیون کورد بوده و نقش بزرگی در جنبش رهایی‌بخش کوردستان ایفا کرده است.

در ابتدای دهه چهل قرن بیستم، شهر سلیمانیه اعم از تمامی اقشار، بارزانی مانا را در آغوش کشید و بارزانی‌های تبعید شده، آن احترام و استقبال را هرگز فراموش نخواهند کرد.

در این مناسبت برای مردم عزیز شهر سلیمانیه آرامش و آسایش آرزو می‌کنم و آنها شایسته هر نوع پیشرفت و پیشاهنگی هستند.

مسعود بارزانی

۱۴ نوامبر ۲۰۲۵

ب.ن