لوییس ساکو خواستار تشکیل شورای سیاسی مستقل مسیحیان شد
پاتریارک و رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان، برای پایان دادن به دخالت احزاب در نمایندگی کرسیهای اقلیتها، خواستار تشکیل شورایی سیاسی مستقل برای مسیحیان شد
کاردینال لوییس ساکو، پاتریارک و رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان، روز جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، بیانیهای منتشر کرد که در آن آمده است: "نتایج انتخابات نشان داده است که جامعهی مسیحی در عراق نیازمند سازماندهی مجدد است. این امر برای تقویت جامعه با نمایندگی سیاسی واقعی و به دور از نفوذ قدرتهای بزرگ ضروری است."
پاتریارک و رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان تاکید کرد که این مرحله نیازمند بازنگری جامع در دلایل کاهش نمایندگی مسیحیان است که در راس آنها، دخالتها در مورد کرسیهای سهمیه قرار دارد.
مطالبات لوییس ساکو
لوییس ساکو در این بیانیه، شماری از مطالبات را مطرح کرده است که عبارتند از:
- تشکیل شورای سیاسی مستقل: تاسیس یک شورای سیاسی مستقل برای جامعهی مسیحی در عراق، به منظور نمایندگی مسیحیان به دور از هرگونه سلطهی حزبی.
- اصلاح قانون انتخابات: اصلاح قانون انتخابات با هدف تضمین نمایندگی عادلانه و حفاظت از کرسیهای سهمیه در برابر دخالتها.
- یکپارچهسازی ادارهی نینوا: یکپارچهسازی ادارهی شهرها و شهرکهای نینوا و حذف گروههای مسلح و شبهنظامیان، همچنین توانمندسازی و آموزش ساکنان برای ادارهی امور خود.
- حفاظت از هویت ملی: حفاظت از نام ملتهای (کلدانی، آشوری، سریانی) و رد تحمیل هرگونه نام یکجانبه.
ساکو در پایان بیانیهی خود تاکید کرد که مرحلهی آینده نیازمند اتحاد و کار جمعی برای حفاظت از هویت جامعه و نقش ملی آن است، به ویژه پس از آنکه انتخابات اخیر تغییراتی در نقشهی نمایندگی سیاسی به وجود آورد که بارزترین آن، از دست دادن یک کرسی سهمیه در دهوک توسط ریان کلدانی بود.
رایگیری ویژه برای ششمین دورهی پارلمان عراق، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، و دو روز پس از آن، رایگیری عمومی، روز سهشنبه، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.
بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رایگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رایگیری عمومی نیز حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.