ایرنا: برای اولین بار یک پرواز بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه ارومیه انجام شد
اربیل (کوردستان٢٤) – رسانههای دولتی گزارش دادند که مقامات ایرانی عملیات بارورسازی ابرها را برای القای بارندگی آغاز کردهاند، زیرا این کشور با بدترین خشکسالی در دهههای اخیر روبرو است.
ویدیوهایی که امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر، توسط رسانههای محلی پخش شد، بارانهای شدید و حتی سیل در چندین منطقه را نشان میداد، اما مشخص نبود که آیا این موضوع به بارورسازی مربوط است یا خیر.
خبرگزاری رسمی ایرنا اواخر روز شنبه اعلام کرد:«امروز، برای اولین بار در سال آبی جاری، یک پرواز بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه ارومیه انجام شد» که از ماه سپتامبر آغاز میشود.
ارومیه، در شمال غربی، بزرگترین دریاچه ایران است، اما به دلیل خشکسالی تا حد زیادی خشک شده و به یک بستر وسیع نمکی تبدیل شده است.
ایرنا افزود که عملیات بیشتری در استانهای آذربایجان شرقی و غربی انجام خواهد شد.
بارورسازی ابرها شامل پاشیدن ذراتی مانند یدید نقره و نمک به ابرها از طریق هواپیما برای ایجاد باران است.
سال گذشته، ایران اعلام کرد که فناوری خود را برای این عمل توسعه داده است.
روز شنبه، ایرنا گزارش داد که در ایلام، کرمانشاه، کوردستان و لرستان در غرب و همچنین در استان آذربایجان غربی در شمال غربی، باران باریده است.
این خبرگزاری به نقل از سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که میزان بارندگی امسال در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۸۹ درصد کاهش یافته است.
این خبرگزاری افزود:"ما در حال حاضر خشکترین پاییزی را که کشور در ۵۰ سال گذشته تجربه کرده است، تجربه میکنیم."
رسانههای دولتی برای اولین بار در سال جاری تصاویری از بارش برف در کوه توچال و پیست اسکی، واقع در منطقه تهران در رشته کوه البرز، را نشان دادهاند.
ایران، کشوری عمدتا خشک، سالهاست که از خشکسالیهای مزمن و موجهای گرما رنج میبرد و انتظار میرود با تغییرات اقلیمی بدتر شود.
به گفته مقامات محلی، میزان بارندگی در تهران، پایتخت، در پایینترین سطح خود در یک قرن گذشته بوده است و نیمی از استانهای ایران ماههاست که قطرهای باران ندیدهاند.
سطح آب در مخازن تامینکننده آب بسیاری از استانها به پایینترین حد خود رسیده است.
اوایل این ماه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هشدار داد که بدون باران قبل از زمستان، تهران ممکن است با تخلیه مواجه شود، هرچند توضیح بیشتری نداد.
سایر کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، نیز از بارورسازی ابرها برای تولید مصنوعی باران استفاده کردهاند.
ایافپی/ب.ن