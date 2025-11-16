2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دانشگاه تهران روز یکشنبه پس از انتشار ویدیوهایی از زنان بی‌حجاب حاضر در یک نمایشگاه در فضای مجازی و ایجاد جنجال، مشارکت خود در رویدادهای هفته طراحی شهر را لغو کرد.

رویدادهای تحت پوشش هفته طراحی تهران تا دوشنبه در مکان‌های دیگر ادامه خواهد داشت، اما دانشگاه اعلام کرد که پس از «هجوم گسترده بازدیدکنندگان»، محل برگزاری خود را برای اطمینان از امنیت عمومی تعطیل می‌کند.

این برنامه که از روز سه‌شنبه آغاز شد، تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است و طراحان، برندها و هنرمندان در ۶۰ مکان در سراسر پایتخت ایران، رویدادهای عمومی برگزار کردند و روندها را به نمایش گذاشتند.

اما یک رویداد در دانشگاه که در آن از طرح‌های آوانگارد با نمایشی شامل موسیقی الکترونیک و پروژکتورهای رنگارنگ تجلیل شد، توجه ناخواسته‌ای را به خود جلب کرد.

پس از انتشار ویدیوهای این رویداد در فضای مجازی، خبرگزاری محلی فارس گزارش داد که «یک قطعه موسیقی با مضامین سیاسی» در پشت تصاویر «مبتذل» زنان بی‌حجاب شنیده می‌شد.

دانشگاه در این مورد اظهار نظری نکرد، اما رویدادهای باقیمانده‌ای را که قرار بود در روزهای پایانی هفته طراحی برگزار کند، لغو کرد.

طبق قوانین وضع شده پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، همه زنان در ایران موظفند موهای خود را در ملاء عام با حجاب بپوشانند و لباس‌های ساده و گشاد بپوشند.

اما در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، بسیاری از زنان اکنون آشکارا بدون حجاب بیرون می‌روند یا شلوار جین یا حتی لباس‌های تنگ یا بدن‌نما می‌پوشند که پیش از این در ایران غیرقابل تصور بود.

به نظر می‌رسد این روند از پایان جنگ ۱۲ روزه ژوئن علیه اسرائیل سرعت گرفته است.

رسانه‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، دستور برخورد با این تخلفات را داده است.

در ماه‌های اخیر، مقامات چندین کافه و رستوران را به دلیل عدم اجرای حجاب اجباری یا سرو مشروبات الکلی که در ایران ممنوع است، تعطیل کرده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن