قرار است فردا دوشنبه نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق اعلام شود
اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر اعلام کرد پس از رایگیری سراسری که شاهد افزایش قابل توجه مشارکت عمومی بود، نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان عراق را فردا، دوشنبه منتشر خواهد کرد.
رایگیری برای کسب کرسیهای ششمین دوره مجلس نمایندگان در ۱۱ نوامبر برگزار شد و از ساعت ۷ صبح تا ۶ عصر در تمام استانهای عراق، از جمله اقلیم کوردستان، ادامه داشت.
بر پایه بیانیه کمیسیون عالی انتخابات، میزان مشارکت رایدهندگان در مقایسه با دورههای گذشته از ۵۵ درصد فراتر رفته است. کمیسیون اعلام کرد که این رقم بر اساس دادههای اکثر مراکز رایگیری است و نشان دهنده مشارکت بیش از ۱۲ میلیون رایدهنده از بیش از ۲۱ میلیون عراقی واجد شرایط است.
انتخابات امسال شاهد حضور رقبای سیاسی زیادی بود: ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست انفرادی. در مجموع، ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس رقابت کردند.
انتظار میرود نتایج نهایی که قرار است فردا دوشنبه منتشر شود، دولت بعدی عراق را شکل داده و بلوکهای سیاسی نوظهور در مجلس آینده را نمایان کند.
