سنتکام: توقیف کشتی تجاری در آبهای بینالمللی توسط ایران نقض آشکار قوانین بینالمللی است
اربیل (کوردستان٢٤) – سنتکام توقیف یک کشتی تجاری در آبهای بینالمللی توسط ایران را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست و از آن کشور خواست که مبنای قانونی اقدامات خود را برای جامعه بینالمللی روشن کند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا – سنتکام، امروز یکشنبه ۱۶ نوامبر، در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش در ۱۴ نوامبر حادثهای را رصد کردند که در آن نیروهای ایرانی به طور غیرقانونی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را که در حال عبور از آبهای بینالمللی در تنگه هرمز بود، توقیف کردند.
بر پایه بیانیه:«کشتی M/V Talara پس از فرود آمدن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با هلیکوپتر به آن رسیدند، توقیف شد. سپس ماموران سپاه نفتکش را به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند، جایی که کشتی در آنجا استقرار داده شد.»
سنتکام تاکید کرد:«استفاده ایران از نیروهای نظامی برای انجام حمله مسلحانه و توقیف یک کشتی تجاری در آبهای بینالمللی، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و آزادی ناوبری و جریان آزاد تجارت را تضعیف میکند. ما از ایران میخواهیم که مبنای قانونی اقدامات خود را برای جامعه بینالمللی روشن کند.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد:« نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای ارتقای صلح و ثبات منطقهای تلاش خواهند کرد.»
روز شنبه، سپاه پاسداران ایران در بیانیهای اعلام کرد که یک نفتکش را با پرچم جزایر مارشال توقیف کرده است که به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود، و دلیل توقیف آن را حمل مواد پتروشیمی غیرقانونی در خلیج اعلام کرد.
بر پایه بیانیه سپاه پاسداران، این کشتی حامل 30 هزار تن مواد پتروشیمی بوده است.
ب.ن