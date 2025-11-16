آرای اپوزیسیون در اقلیم کوردستان کاهش یافته است
اربیل (کوردستان٢٤) – یک کارشناس سیاسی، علت کاهش آرای جریانهای اپوزیسیون در اقلیم کوردستان را نبود برنامه و راهبرد روشن در فعالیتهای سیاسی آنها دانست.
بر پایه نتایج اولیه رایگیری در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، آرای جریانهای اپوزسیون در اقلیم کوردستان در مقایسه با انتخاباتهای گذشته کاهش پیدا کرده است.
نتایج اولیه اعلام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات، نشان میدهد که جریانهای اپوزیسیون در این انتخابات در مجموع ۵۱۶،۷۷۶ رای کسب کردهاند در حالی که این رقم در انتخابات سال گذشته پارلمان کوردستان ۵۶۴،۷۰۷ رای بوده است و در نتیجه حدود ۴۸ هزار رای کاهش داشته است.
مَشخَل کَلوَسی، کارشناس سیاسی، در این خصوص به کوردستان۲۴ گفت:«رای دهنده از خود میپرسد چرا به جریانی رای بدهد که عملکرد و راهبرد مشخصی ندارد؟ لازم است که جریانهای اپوزیسیون در خصوص مسائل مهم جامعه برنامه روشنی داشته باشند.»
امیر یک شهروند کورد، به کوردستان۲۴ گفت:«در کشورهای دیگر اپوزیسیون بر عملکرد دولت نظارت میکند، اما متاسفانه در اینجا اپوزیسیون نتوانسته چنین نقشی ایفا کند و اعتماد مردم را از دست دادهاند.»
این در حالی است که در این انتخابات پارت دموکرات کوردستان به عنوان حزب اول اقلیم کوردستان که بیشتر ارکان دولت را در دست دارد، توانسته است بیش از یک میلیون رای کسب کند و کارشناسان سیاسی آن را پیروزی بزرگ و نتیجه اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی زیرساختی و گسترده توسط این حزب میدانند.
