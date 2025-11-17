نیروهای اسرائیلی یک پایگاه شهرکنشینان در کرانه باختری را تخریب کردند
اربیل (کوردستان٢٤) – نیروهای امنیتی اسرائیل، امروز دوشنبه ۱۷ نوامبر یک پایگاه غیرقانونی شهرکنشینان در کرانه باختری را تخلیه و تخریب کردند و مقامات از «حوادث شدید خشونتآمیز» خبر دادند.
فیلمهای ویدئویی که توسط رسانههای اسرائیلی پخش شد، نشان داد که یک نیروی بزرگ به پایگاه تسور مسغافی در منطقه غوش عتصیون، جنوب اورشلیم، اعزام شده است.
ماشینآلات سنگین در حال آماده شدن برای تخریب سازهها بودند، و در یکی از کلیپها نشان داده شد که یک بولدوزر به کنار ساختمانی برخورد میکند و افرادی روی آن ایستادهاند.
رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که ۲۵ خانواده در این محل خانههای خود را تخلیه کردهاند.
در هفتههای اخیر، حملات منتسب به شهرکنشینان اسرائیلی، به ویژه ساکنان پایگاهها، در کرانه باختری افزایش یافته و فلسطینیها، فعالان اسرائیلی و خارجی ضد شهرکسازی و گاهی اوقات سربازان اسرائیلی را هدف قرار داده است.
COGAT، نهاد اسرائیلی که امور مدنی در سرزمینهای فلسطینی را اداره میکند، گفت:«تخلیه مطابق با قانون و مقررات مربوطه انجام میشود.»
در بیانیهای آمده است:«فعالیتهای مجرمانه و حوادث شدید خشونتآمیز در محل، امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.»
ارتش اسرائیل، اداره مدیریت شهری COGAT که مسئول تخریب پاسگاهها است، و مقامات امنیتی به «حفظ قانون و نظم» در کرانه باختری ادامه خواهند داد، «با تمرکز ویژه بر اجرای اقدامات علیه سازههایی که به طور غیرقانونی ساخته شدهاند و امنیت و نظم عمومی همه ساکنان منطقه را تضعیف میکنند».
در حالی که همه شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، پاسگاهها نیز طبق قوانین اسرائیل ممنوع هستند.
یارون روزنتال، رئیس شورای منطقهای گوش اتزیون، در یک پیام ویدیویی به ساکنان گفت که «هیچ چاره دیگری» جز برچیدن سازهها وجود ندارد.
وی گفت:«از نظر تاریخی، شهرکها در گوش اتزیون همیشه با توافق شهرکهای همسایه، شورای منطقهای و مقامات شهرکسازی ساخته شدهاند.»
وی گفت:«در این مورد، هیچ کس ساخت و ساز را هماهنگ نکرده است» و افزود که از ژانویه «از آنها خواسته است که متوقف شوند.»
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را تصرف کرده است و اکنون بیش از ۵۰۰۰۰۰ اسرائیلی در شهرکها زندگی میکنند.
اقلیتی از فلسطینیها که از عدم دستگیری شهرکنشینان توسط نیروهای اسرائیلی شکایت دارند، دست به خشونت میزنند.
خشونت در کرانه باختری از زمان حمله حماس به اسرائیل که منجر به جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شد، افزایش یافته است.
طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز جنگ، حداقل ۱۰۰۶ فلسطینی، از جمله شبهنظامیان، توسط نیروهای اسرائیلی یا شهرکنشینان در کرانه باختری کشته شدهاند.
طبق آمار رسمی اسرائیل، در همین مدت، ۴۳ اسرائیلی، از جمله سربازان، در حملات فلسطینیها در کرانه باختری کشته شدهاند.
ایافپی/ب.ن