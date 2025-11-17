اردوغان: ما به همکاری با همه بازیگران برای تحقق صلح در سوریه ادامه خواهیم داد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ابراز رضایت از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر، گفت:«ترکیه همه مردم سوریه را برادران خود می‌داند. ما در دوره آینده به همکاری با همه بازیگران برای تحقق صلح در سوریه ادامه خواهیم داد.»

اردوغان، امروز دوشنبه، ۱۷ نوامبر، پس از جلسه کابینه در کاخ ریاست جمهوری، سخنرانی کرد.

او در مورد هواپیمای باری نظامی ترکیه که هنگام بازگشت از آذربایجان به ترکیه در مرز گرجستان و آذربایجان سقوط کرد، گفت:«گرجستان و آذربایجان از همان ابتدای فاجعه در تلاش‌های جستجو و نجات همکاری کردند. ما به سرعت اجساد شهدای خود و جعبه سیاه هواپیما را بازیابی کردیم. ما به وضوح بیشتری خواهیم دید که چرا این حادثه غم انگیز که جان ۲۰ نفر را گرفت، رخ داده است و آن را برای عموم مردم توضیح می‌دهیم.»

اردوغان از پایان «آرام» انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ نوامبر برگزار شد، ابراز رضایت کرد و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات برای عراق و مردم آن مفید باشد.

اردوغان با اشاره به اینکه آنها برای زندگی در صلح با همه کشورهای دوست تلاش می‌کنند، گفت:«ما از دستیابی به صلح و عدالت با هم، از عراق تا سوریه، حمایت می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه از «افزایش شتاب» سوریه در روابط بین‌الملل ابراز رضایت کرد و گفت:«ترکیه آماده است تا هر کمکی ارایه دهد. هیچ کس دیگر نباید به گذشته فکر کند، بلکه باید به دنبال تفاهمی باشد که با دیدگاه مشترک به آینده، عمل کند. ترکیه همه مردم سوریه را برادران و خواهران خود می‌داند. ما در دوره آینده با همه بازیگران برای صلح در سوریه همکاری خواهیم کرد.»

انتخابات مجلس عراق

رای‌گیری ویژه برای انتخابات پارلمانی که در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد، با باز شدن مراکز رای‌گیری در ساعت ۷:۰۰ صبح روز یکشنبه ۹ نوامبر آغاز شد و در ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر به پایان رسید.

میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه که در آن پیشمرگ‌‌ها، نیروهای امنیتی و پناهندگان رای دادند، در اقلیم کوردستان ۹۸ درصد بود، در حالی که مشارکت در عراق ۸۲.۹۰ درصد بود.

رای‌گیری عمومی نیز ساعت ۷:۰۰ صبح سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر آغاز شد و با بسته شدن صندوق‌های رای در ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر به پایان رسید. روند رای‌گیری عمومی بدون تاخیر بیشتر در زمان تعیین‌شده به پایان رسید.

