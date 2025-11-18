آغاز تلاش ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تشکیل دولت آینده عراق
جریانهای شیعه در عراق پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، بر سر تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی به توافق رسیدند تا روند تعیین نخستوزیر آینده را تسریع بخشند
در اقدامی که میتواند نقشهی سیاسی عراق را برای ماههای آینده ترسیم کند، «چارچوب هماهنگی» متشکل از عمدهترین جریانهای شیعی این کشور، به طور رسمی توافق برای تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق را اعلام کرد. این تصمیم، بلافاصله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس و در نشستی مهم در اقامتگاه حیدر العبادی، نخستوزیر اسبق عراق و با حضور محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی گرفته شد.
این توافق، تنها یک ائتلاف پارلمانی ساده نیست، بلکه نشاندهندهی تلاش جریانهای اصلی شیعه برای جلوگیری از تکرار بحرانهای طولانیمدت تشکیل دولت پس از انتخابات گذشته است. در دورهی قبل، رقابتهای درونی «چارچوب هماهنگی» به بنبست سیاسی و در نهایت به قدرت رسیدن محمد شیاع سودانی خارج از بلوکبندیهای سنتی انجامید. اکنون به نظر میرسد این جریانها با درسآموزی از گذشته، در پی یکپارچگی اولیه برای کنترل روند تعیین نخستوزیر و توزیع قدرت هستند.
این ائتلاف در بیانیهای رسمی تأکید کرد که «روند تعیین نامزد نخستوزیری آینده» را بر اساس قانون اساسی آغاز خواهد کرد. این موضوع، مهمترین چالش سیاسی پیشروی عراق است. همهی احزاب و گروههای درون چارچوب، توافقنامهی تشکیل این فراکسیون بزرگ را امضا کردهاند که نشان از اجماعی حداقلی در این مرحله دارد.
اگرچه این توافق گامی مهم است، اما هنوز مسیر ناهمواری پیشرو است. تعیین نامزد نهایی برای پست نخستوزیری میتواند خود به میدان جدیدی از رقابتهای درونی تبدیل شود. علاوه بر این، این فراکسیون برای تشکیل دولت نیاز به ایجاد ائتلافهای گستردهتر با احزاب کورد و سنی خواهد داشت. موفقیت یا شکست این ائتلاف تازهتأسیس، تعیینکنندهی ثبات سیاسی و امنیتی عراق در آیندهی نزدیک خواهد بود.