دیدار مسرور بارزانی و محمد شیاع السودانی
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و نخستوزیر فدرال، بر اهمیت تامین حقوق ماهانه و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان تاکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۱۸ نوامبر در شهر دهوک با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فدرال دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف برگزاری موفقیتآمیز و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به یکدیگر تبریک گفتند و ابراز امیدواری کردند که موجب آغاز دورهای جدید در راستای تقویت ثبات عراق و بهبود ارائه خدمات عمومی در عراق شود.
در بخش دیگری از این دیدار، بر اهمیت تامین حقوق ماهانه کارکنان و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان تاکید شد. در این خصوص، نخستوزیر فدرال تاکید کرد که حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان در سال میلادی جاری بر مبنای توافقات پرداخت خواهد شد و اقلیم کوردستان در بودجه سال آینده سهم خود را از بودجه عمومی خواهد داشت.
ب.ن