نچیروان بارزانی از محمد شیاع السودانی استقبال کرد

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئيس اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر عراق فدرال، بر پایبندی همه به ثوابت میهنی تاکید کردند.

نچیروان بارزانی، رئيس اقلیم کوردستان، امروز ۱۸ نوامبر در دهوک از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال، استقبال کرد.

در این دیدار دو طرف از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات مجلس نمایندگان عراق ابراز خوشحالی کرده و اوضاع سیاسی و ملزومات مرحله پیش رو را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد ضرورت کار مشترک و هماهنگ بین نیروهای سیاسی در مرحله پیش روی کشور، توافق نظر داشتند.

بارزانی و السودانی بر پایبندی به قانون اساسی به عنوان پایه اصلی برای حفظ نهادهای دولت و حل مسائل و تضمین حقوق هم‌میهنان، تاکید کردند.

در بخش دیگری از این دیدار تاکید کردند که لازم است همه در راستای حفظ ثبات و دموکراسی و منافع عالی میهنی و پاسخ به مطالبات مردم عراق اعم از تمامی جوامع، به ثوابت میهنی پایبند باشند.

ب.ن