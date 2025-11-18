محمد شیاع السودانی: برای اجرای نتایج انتخابات در اسرع وقت اجماع و توافق میهنی وجود دارد
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر عراق فدرال، میگوید که برای اجرای نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق در اسرع وقت، اجماع و توافق میهنی وجود دارد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال، امروز سهشنبه ۱۸ نوامبر در جریان مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در دهوک در پاسخ به سئوال گزارشگر کوردستان۲۴ در خصوص تشکیل دولت جدید عراق گفت:«انشاءالله تشکیل دولت جدید عراق با هیچ چالشی مواجه نخواهد شد، برای اجرای نتایج انتخابات در اسرع وقت اجماع و توافق میهنی وجود دارد.»
السودانی تاکید کرد:«بر مبنای اصول توازن، توافق و شراکت به توافق رسیدهایم و هیچ جایگزینی برای آن نداریم و این روند ادامه خواهد داشت.»
او همچنین به اختصاص حقوق ماهانه کارمندان اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت:«بخش بزرگی از مشکل بودجه را حل کردهایم و اختصاص حقوق ماهانه ادامه خواهد داشت.»
نخستوزیر عراق گفت که برای اولین بار است به شهر دهوک سفر میکند و طبیعت و زیبایی شهر او را متحیر کرده است.
ب.ن