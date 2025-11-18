2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه سابق عراق، امروز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر گفت که عراق باید سیاست خوداتکایی را دنبال کند و دنباله‌روی سیاست خارجی هیچ کشور دیگری نباشد.

زیباری در سخنرانی خود در میزگردی در مجمع مپس 2025، درباره تحولات اخیر منطقه صحبت کرد. او گفت:«سال گذشته، هیچ‌کس باور نمی‌کرد که همه این رویدادها در یک سال اتفاق بیفتد و خاورمیانه را به این شکل تکان دهد.»

زیباری هشدار داد که عراق با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد. او اظهار داشت:«چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی عراق وجود دارد و من فکر می‌کنم که چالش‌ها متوقف نشده‌اند. هر لحظه ممکن است طوفانی دیگر وقوع یابد.»

زیباری خاطرنشان کرد که یکی از چالش‌های کلیدی داخلی، حضور «نیروهای شبه‌نظامی» است. او گفت:«دولت باید آنها را کنترل کند و تحت فرمان وزارت دفاع درآورد.» همچنین ضعف نهادهای دولتی را یکی دیگر از عوامل بی‌ثبات‌کننده در عراق دانست.

وی سیاست اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت:«ما تلاش کرده‌ایم نیرویی برای ثبات و پلی بین بغداد و کشورهای همسایه باشیم و به جامعه بین‌المللی پیشنهاد داده‌ایم که دولت باید در چه جهتی کار کند.»

در مورد سیاست خارجی، زیباری بر لزوم اعمال حاکمیت اصرار داشت. او اعلام کرد:«هر کشوری که می‌خواهد ارزش داشته باشد و مورد احترام باشد، باید سیاست خود را داشته باشد و از آن پیروی کند، نه اینکه دنباله‌روی سیاست‌های سایر کشورها باشد. عراق باید به این اصل پایبند باشد. باید روابط خوبی با همسایگان خود داشته باشد، اما نیازی به پیروی از هیچ کشوری ندارد. بلکه تمرکز عراق در درجه اول باید بر کشورهای عربی باشد.»

این دیپلمات کورد با اشاره به روند صلح در ترکیه، آن را «بهترین پیشرفتی که ترکیه به آن دست یافته است» خواند و خاطرنشان کرد:«خوب است که همه نیروهای سیاسی ترکیه از این روند حمایت کنند.»

او افزود:«روند صلح، موضع کوردها را بسیار قوی‌تر کرده است. همانطور که پرزیدنت بارزانی بارها گفته است، صلح تنها راه حل است و مسئله کوردها را نمی‌توان تنها با سلاح حل کرد. در نهایت باید گفت‌وگو انجام شود.» او این را به غرب کوردستان/کوردستان سوریه نیز تعمیم داد و گفت:«ما در مورد روژآوا همین موضع را داریم و از آنها برای مشارکت در نظام جدید سوریه حمایت کردیم.»

ب.ن