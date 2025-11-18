خمیس خنجر: سایکس - پیکو علیه منافع مردم منطقه بود
اربیل (کوردستان٢٤) – خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف السیاده، امروز سهشنبه ۱۸ نوامبر در سخنرانی خود در مجمع مپس2025 اعلام کرد که ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه بر اساس دیدگاههای خارجی، بدون در نظر گرفتن منافع مردم آن، محکوم به شکست است و منجر به هرج و مرج و مشکلات مداوم میشود.
او استدلال کرد که توافق سایکس-پیکو حقوق مردم منطقه را نقض کرده و به منشاء بیثباتی و آشفتگی مداوم در خاورمیانه تبدیل شده است.
خنجر، اظهار داشت که «گروه تروریستی داعش، تحت عنوان ایجاد یک دولت اسلامی، به منطقه حمله کرد و این بخشی از سیاست استعماری برای تقسیم خاورمیانه و ادامه مشکلات و بحرانها بود.»
همچنین تاکید کرد که ثبات در خاورمیانه هرگز «بدون در نظر گرفتن منافع مذهبی، فرقهای و ملی» محقق نخواهد شد و خواستار حل عادلانه مشکلات عمده منطقه، مانند «مسئله مردم فلسطین در چارچوب راه حل دو کشوری و همچنین حل مسئله مردم کورد در تمام کشورهایی که کوردها در آنها زندگی میکنند» شد.
او با تشریح خواستههای اهل سنت برای یک عراق قوی و متحد، گفت:«همه احزاب باید از قانون اساسی پیروی کنند. همه بخشهای عراق باید به طور عادلانه در دولت مشارکت کنند.» وی افزود:«ما خواستار بازگشت فوری آوارگان خود به شهرها و روستاهایشان، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگانمان و آزادی زندانیان بیگناه هستیم.»
خمیس خنجر در سخنان پایانی خود، دخالت خارجی را محکوم کرد و اظهار داشت:«برخی از کشورها، به نفع گروههای مسلح خود و برخلاف منافع مردم ما، در امور داخلی کشورمان دخالت میکنند که باید از آن جلوگیری شود.»
او در حاشیه مجمع مپس۲۰۲۵ در گفتوگوی اختصاصی با گزارشگر کوردستان24، تایید کرد که ائتلاف او با پارت دموکرات کوردستان، برای بحث در مورد تشکیل دولت جدید عراق دیدار خواهد کرد و با قدردانی از اقلیم کوردستان و مردمش، دهوک را «شهری آرام و بسیار زیبا» توصیف کرد.
همچنین، مپس۲۰۲۵ را «یکی از مهمترین مجامع علمی در عراق برای ترسیم چشمانداز صحیح برای آینده منطقه» دانست و گفت که تحقیقات و توصیههای آن برای حل مشکلات منطقه و خاورمیانه بسیار مهم خواهد بود.
در مورد تشکیل دولت جدید عراق نیز به وجود چالشهای عمده اذعان کرد. او با اشاره به نزدیکی بین ائتلاف خود و پارت دموکرات کوردستان گفت:«ما برای این منظور در حال مذاکره با احزاب هستیم. ما برای بحث در مورد این موضوع ملاقات خواهیم کرد.»
خنجر در پایان با برجسته کردن قدرت سیاسی پارت دموکرات کوردستان، اظهار داشت که تعداد زیاد آرای آن «این حزب را به یک بازیگر تاثیرگذار و کلیدی در روند سیاسی عراق تبدیل کرده است»، که به اعتقاد او «تاثیر مثبتی بر تشکیل دولت بعدی عراق خواهد داشت.»
ب.ن