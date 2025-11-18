2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر اظهار داشت که تلاش‌ها برای تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان پیش از برگزرای انتخابات مجلس عراق به دلیل عدم اجماع بین احزاب سیاسی که دیدگاه‌های متفاوتی در این مورد داشتند، بی‌نتیجه مانده است.

نخست وزیر در یک کنفرانس خبری در دهوک گفت:«ما بسیار مشتاق بودیم که کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان را پیش از برگزاری انتخابات مجلس عراق تشکیل دهیم، اما متاسفانه احزاب دیگر با ما موافق نبودند. آنها برداشت‌های متفاوتی از این موضوع داشتند.»

وی تاکید کرد که اکنون شرایط جدیدی پدید آمده است و «ما بر اساس این شرایط جدید با تشکیل دولت تعامل خواهیم کرد.»

بارزانی در مورد شروط پارت دموکرات کوردستان برای شرکت در دولت جدید عراق، با صراحت گفت:«ما به شرط اجرای قانون اساسی در تشکیل کابینه جدید فدرال شرکت خواهیم کرد.»

نخست وزیر در این کنفرانس که در حاشیه مپس۲۰۲۵ برگزار شد، درباره دیدار خود با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، صحبت کرد و گفت:«در این دیدار، ما درباره تشکیل کابینه جدید فدرال و همچنین موضوع حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان گفت‌وگو کردیم.»

وی افزود که السودانی «قول داد که حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان را در اسرع وقت ارسال کند.»

همچنین از این کنفرانس سالانه تمجید و خاطرنشان کرد:«هر سال، مجمع مپس بزرگتر و جامع‌تر می‌شود.»

ب.ن