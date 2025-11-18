مسرور بارزانی و فائق زیدان دیدار کردند

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان و رئیس شورای عالی قضایی عراق، در مورد لزوم تشکیل یک دولت خدمتگذار که ثبات سیاسی در عراق را تضمین کند و از حقوق همه جوامع آن محافظت کند، توافق نظر داشتند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه در حاشیه مجمع مپس ۲۰۲۵ در دهوک، از فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، استقبال کرد.

در این دیدار در خصوص وضعیت عمومی عراق پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و تلاش‌ها و گفت‌وگوهای جاری برای تشکیل کابینه جدید فدرال، تبادل نظر شد.

همچنین دو طرف در مورد لزوم تشکیل یک دولت خدمتگذار که ثبات سیاسی در عراق را تضمین کند و از حقوق همه جوامع آن محافظت کند، توافق نظر داشتند.

در این دیدار، اهمیت توسعه همکاری و هماهنگی بین دو طرف برای اجرای قانون اساسی، حل مسائل بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال و حفاظت از کیان قانونی اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت و اهمیت تشکیل شورای فدرال برای محافظت از توازن قدرت و حقوق اقلیم و استان‌ها تاکید کردند.

ب.ن