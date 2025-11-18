تاکید مسرور بارزانی و عمار الحکیم بر ‌حل‌ مسائل اربیل و بغداد بر مبنای قانون

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان و رئیس جریان حکمت ملی، بر اهمیت حل مسائل بین اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی تاکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر در حاشیه مپس۲۰۲۵ در دهوک از عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت ملی، استقبال کرد.

در این دیدار در مورد اوضاع عمومی عراق پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، تبادل نظر شد و تلاش‌ها و مذاکرات جاری بین احزاب سیاسی برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را بررسی کردند.

یکی از نکات کلیدی مورد توافق در این دیدار، اهمیت حل مسائل بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی و توافقات موجود بود.

