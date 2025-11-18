پرزیدنت بارزانی و مثنی السامرایی دوره پس از برگزاری انتخابات را بررسی کردند
اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و رئیس ائتلاف العزم، درباره ملزومات دوره پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، گفتوگو کردند.
پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز سهشنبه ۱۸ نوامبر در حاشیه مجمع مپس ۲۰۲۵ در دهوک از مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف العزم، استقبال کرد.
بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، دو طرف در این دیدار برگزاری موفقیتآمیز انتخابات مجلس نمایندگان را مورد توجه قرار داده و درباره ملزومات مراحل پس از آن گفتوگو کردند.
دیدار پرزیدنت بارزانی و السامرایی گامی مهم در چارچوب مذاکرات جاری برای تشکیل دولت جدید عراق به شمار میآید.
ب.ن