2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و نخست وزیر سابق ترکیه، روند صلح در آن کشور را بررسی کردند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، و احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه، امروز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر در حاشیه مپس ۲۰۲۵ در دهوک دیدار کردند.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در این دیدار که ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اربیل نیز در آن حضور داشت، اوضاع منطقه‌ و آخرین تحولات سیاسی بررسی شد و در مورد پیشرفت و مراحل بعدی روند صلح در ترکیه، تبادل نظر شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت هماهنگی و تداوم روابط بین اقلیم کوردستان و ترکیه تاکید کردند.

ب.ن