2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق در اسرع وقت تشکیل شود و پیشبینی کرد که تشکیل دولت نسبت به دوره‌های گذشته آسان‌تر انجام شود.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر در حاشیه مپس ۲۰۲۵ در مورد تشکیل کابینه جدید دولت عراق به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت:«فکر می‌کنم کار سختی نخواهد بود و تشکیل کابینه جدید دولت عراق نسبت به دوره‌های گذشته آسان‌تر خواهد بود.»

رئیس اقلیم کوردستان همچنین به نشست احزاب شیعه عراق در این راستا اشاره کرد که روز گذشته در خصوص آن تصمیم‌گیری کرده‌اند.

نچیروان بارزانی، گفت که وضعیت فعلی عراق ایجاب می‌کند تشکیل دولت در اسرع وقت انجام شود.

رئیس اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت زیاد طول نکشد و در اسرع وقت آغاز به کار کند.

ب.ن