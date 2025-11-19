ابراز خوشحالی سرکنسول آمریکا از شرکت در مپس۲۰۲۵

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول آمریکا در اربیل از اینکه در مجمع مپس۲۰۲۵ با دیدگاه‌های رهبران عراق و کوردستان در مورد آینده عراق و خاورمیانه آشنا شده است، ابراز خوشحالی کرد.

وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، در جریان برگزاری ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۵، از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

گرین همچنین از دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک به خاطر میزبانی از مجمع امسال و استقبال گرم از مهمانان بسیاری که در آن مشارکت کرده‌اند، سپاسگذاری کرد.

سرکنسول آمریکا از اینکه در مجمع با دیدگاه‌های رهبران عراق و کوردستان در مورد آینده عراق و خاورمیانه آشنا شده است، ابراز خوشحالی کرد.

ب.ن