ابراز خوشحالی سرکنسول آمریکا از شرکت در مپس۲۰۲۵
اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول آمریکا در اربیل از اینکه در مجمع مپس۲۰۲۵ با دیدگاههای رهبران عراق و کوردستان در مورد آینده عراق و خاورمیانه آشنا شده است، ابراز خوشحالی کرد.
وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، در جریان برگزاری ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۵، از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان قدردانی کرد.
گرین همچنین از دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک به خاطر میزبانی از مجمع امسال و استقبال گرم از مهمانان بسیاری که در آن مشارکت کردهاند، سپاسگذاری کرد.
ب.ن