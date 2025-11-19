داوود اوغلو از توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان توسط مسرور بارزانی تمجید کرد

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه، در سخنانی در مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۴، انتقاداتی تند و تمجیداتی قابل توجه به زبان آورد. او از توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان تمجید کرد و اظهار داشت که "تحت تأثیر" قرار گرفته و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم، "به تغییرات قابل توجهی دست یافته است."

این سیاستمدار و استاد دانشگاه، روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر، از رهبری اقلیم کوردستان برای برگزاری این رویداد تشکر کرد. او از پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و به ویژه مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم، برای دعوت مجدد از او به مجمع که در دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک برگزار شد، قدردانی کرد.

داوود اوغلو زمان برگزاری این کنفرانس را "بسیار مناسب" خواند، به ویژه در مرحله "بازسازی خاورمیانه جدید" و به عنوان "اولین نشست رهبران عراق" پس از انتخابات این کشور. او با ابراز امیدواری برای موفقیت در تشکیل دولت جدید عراق، اظهار داشت:«این مجمع گامی خوب برای تشکیل یک دولت قوی در بغداد و هماهنگی خوب با دولت اقلیم کوردستان خواهد بود.» و افزود که یک دولت جدید در عراق برای ترکیه نیز مهم است زیرا «صلح و رفاه منطقه را تضمین می‌کند که تاثیر مثبتی بر مردم ترکیه خواهد داشت.»

داوود اوغلو در سخنان خود از طرح‌های توسعه اقتصادی در اقلیم کوردستان، به ویژه در زاخو، تمجید کرد و موفقیت آنها را به نخست وزیر مسرور بارزانی نسبت داد.

او با اشاره به وضعیت بحرانی دائمی منطقه گفت:«منطقه همیشه در بحران است. مهم است که بدانیم چگونه بحران‌ها را مدیریت کنیم، اما برای آینده، به چشم‌اندازی برای مدیریت بحران نیاز داریم.»

همچنین به سیاست خارجی فعلی ترکیه شدیدا انتقاد کرد. «در طول جنگ سرد، ترکیه اصول متعددی برای مدیریت بحران‌ها داشت، اما اکنون دیپلماسی ترکیه انرژی خود را صرف مقابله با روسیه، یونان، ارمنستان و به طور کلی مسئله کوردها می‌کند که این درک درستی نیست.» او خواستار حل مسائل با همسایگان شد و اظهار داشت:«باید دانست که همسایگان دشمن نیستند، بلکه یک همزیست تاریخی هستند.»

داوود اوغلو خواستار «انقلابی در ذهن‌هایمان» برای مدیریت بحران‌ها و ساختن خاورمیانه جدید شد و در پاسخ به اظهارات قبلی پرزیدنت بارزانی در مورد توافق‌نامه سایکس-پیکو گفت:«پس از ۱۱۰ سال، حق ماست که از آن توافق‌نامه که باعث بی‌ثباتی و قطع پیوندهای تاریخی و فرهنگی منطقه شد، شکایت کنیم.»

او استدلال کرد که صلح و رشد ژئواقتصادی، ژئوپلیتیکی و ژئوفرهنگی بدون همکاری مجدد حاصل نمی‌شود. همچنین خواستار یک راهبرد جدید برای مقابله با میراث سایکس-پیکو شد و هشدار داد که برخی از طرف‌ها «می‌خواهند کشورهای منطقه را کوچک‌تر و تکه‌تکه‌تر کنند» و به عنوان نمونه به سوریه اشاره کرد.

این سیاستمدار ترک، بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و پرسید که چه کسی از تجزیه آن سود می‌برد. از نظر او، «نه کوردها، نه اعراب، نه دروزی‌ها و نه ترکمن‌ها سود نخواهند برد»، بلکه فقط اسرائیل «که می‌خواهد کشور را تجزیه و کوچک کند» سود خواهد برد. او نتیجه گرفت که اگر اسرائیل می‌خواهد در منطقه باقی بماند، «باید به فلسطینی‌ها احترام بگذارد.»

در حالی که داوود اوغلو انتقاد تندی را مطرح کرد، فرهاد نصیراوغلو، نماینده مجلس ترکیه، دیدگاه دیگری از ترکیه ارائه داد. او در سخنرانی خود، تلاش‌های ترکیه برای تقویت صلح در منطقه را برجسته کرد.

نصیراوغلو اظهار داشت که ترکیه به طور مداوم برای آتش‌بس و حل مناقشات تلاش می‌کند و به عنوان نمونه به مسئله روسیه و اوکراین اشاره کرد. او همچنین به «روند صلح در ترکیه» که آن را «همکاری برای حل مشکلات» توصیف کرد، اشاره کرد.

او تاکید کرد که صلح در خاورمیانه، به ویژه بین اسرائیل و فلسطین، به نفع همه است و گفت:«اگر روند صلحی وجود داشته باشد، گردشگری و روابط بهبود می‌یابد، بخش انرژی احیا می‌شود و کشاورزی و وضعیت تامین غذا بهتر می‌شود و این بر همه چیز تاثیر می‌گذارد.» وی افزود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همیشه در تلاش برای حل مشکلات خاورمیانه است.

نصیر اوغلو در پایان گفت:«در ۴۰ سال گذشته، ما دو میلیارد دلار برای مشکلات داخلی خود هزینه کرده‌ایم، بنابراین می‌خواهیم این مشکل را حل کنیم و نگذاریم ادامه یابد.»

این گفت‌وگوی منطقه‌ای در مورد صلح و امنیت، میزبانی مناسبی در اقلیم کوردستان ارایه می‌دهد، نکته‌ای که آیدین معروف، وزیر امور جوامع در دولت اقلیم کوردستان، به آن اشاره کرد. او در حاشیه مجمع در گفت‌وگو با کوردستان24 گفت که همزیستی ادیان و ملت‌ها در اقلیم کوردستان نتیجه مستقیم «ایفای نقش دولت اقلیم در تقویت این همزیستی» است.

آیدین معروف اظهار داشت که مجمع مپس فرصتی برای بحث در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه است و تایید کرد که دولت اقلیم کوردستان «همزیستی ادیان و ملت‌ها را با اهمیت می‌بیند و سعی می‌کند از حقوق همه جوامع محافظت کند.» وی افزود:«دولت اقلیم از تلاش‌ها برای تقویت همزیستی و حل مشکلات از طریق گفت‌وگو حمایت می‌کند.»

ب.ن