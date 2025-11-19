سخنان رئیس اقلیم کوردستان در مپس۲۰۲۵

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان بار دیگر تاکید کرد که رفتار بغداد با اقلیم کوردستان با قانون اساسی مطابق نیست. او همچنین اظهار داشت:«نیروهای کورد باید با هم به بغداد بروند و در مورد منافع اقلیم متحد باشند.» نچیروان بارزانی گفت که اقلیم کوردستان خواستار رابطه‌ای بسیار خوب با ایران است.

روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در یک پنل در مجمع مپس۲۰۲۵، گفت:«ما پیوسته تلاش کرده‌ایم که عامل صلح و امنیت در منطقه باشیم و تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا بخشی از مشکلاتی نباشیم که در منطقه رخ داده است.»

او تاکید کرد که سیاست اقلیم کوردستان همواره این بوده است که عاملی برای صلح و ثبات در منطقه باشد و به آن ادامه خواهد داد.

رئیس اقلیم کوردستان اعلام کرد:«ما معتقدیم که مشکلات منطقه برای حل شدن نیاز به تفکر درست دارد، زیرا جنگ چیزی جز ویرانی به همراه ندارد. مشکلات باید از طریق گفت‌وگو حل شوند.»

بارزانی افزود:«ما خوشحالیم که اکنون ابتکاری برای حل مشکلات خاورمیانه، به ویژه غزه، وجود دارد. تصمیم دیروز شورای امنیت سازمان ملل در این مورد، تصمیم مهمی بود و امیدواریم به نتیجه برسد.»

در مورد نقش ایالات متحده در خاورمیانه نیز گفت:«ایالات متحده قدرت بزرگی در جهان است و می‌تواند نقش بسیار مهم و جدی در خاورمیانه و منطقه ایفا کند.»

او در مورد مشکلات بین اربیل و بغداد صحبت کرد و خاطرنشان کرد که آنها می‌خواهند مسائل بین خود را به طور مسالمت‌آمیز و از طریق گفت‌وگو حل کنند.

نیچروان بارزانی در ادامه سخنان خود بار دیگر تاکید کرد که اقلیم کوردستان توانسته است ثابت کند که عامل امنیت و آرامش در منطقه است.

رئیس اقلیم در مورد احزاب کورد گفت:«نیروهای کورد باید با هم به بغداد بروند و در آنجا متحد باشند و با هم برای احقاق حقوق مردم اقلیم کوردستان تلاش کنند.»

وی افزود:«همه ما باید روی یک نکته توافق کنیم، اینکه بدانیم چه چیزی به نفع اقلیم کوردستان است. بسیار مهم است که نیروهای کورد در راستای منافع اقلیم، هر چه زودتر با هم به بغداد بروند و مذاکرات را آغاز کنند.»

او خاطرنشان کرد:«ما باید در بغداد قوی باشیم. یک نیروی کورد قوی در بغداد تضمینی برای عراق و اقلیم کوردستان است.»

نیچروان بارزانی در مورد شعار پارت دموکرات کوردستان برای ششمین دور انتخابات مجلس عراق تصریح کرد:«شعار ما این بود که عراق باید قانون اساسی را اجرا کند. این خواسته اصلی ما بود و همچنین باید خواسته همه نیروهای کورد باشد.»

همچنین تاکید کرد که مشکلات بین دولت‌های اقلیم و عراق ناشی از عدم اجرای قانون اساسی است. رفتاری که دولت عراق با اقلیم کوردستان دارد، نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بسیار مرکزگرایانه است. «در هیچ سیستم فدرالی در جهان، چنین تعامل و رفتاری مانند آنچه در حال حاضر با اقلیم کوردستان انجام می‌شود، وجود ندارد.»

در مورد قانون اساسی عراق گفت:«اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۵ همواره گفته است که این قانون اساسی باید اجرا شود. قانون اساسی همزیستی همه جوامع عراق را تضمین می‌کند. اگر عراق می‌خواهد باثبات باشد، اولین شرط آن اجرای قانون اساسی است.»

در عین حال، ابراز امیدواری کرد که کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان در آینده نزدیک تشکیل شود. وی افزود:«در آن زمان، اولین وظیفه ما تدوین قانون اساسی اقلیم کوردستان خواهد بود.»

بارزانی در ادامه اظهار داشت:«اگر عراق به طور جدی پای میز مذاکره بیاید و سعی کند مشکلات خود را با اقلیم حل کند، کشور وارد مرحله سیاسی متفاوت و موفق‌تری خواهد شد. امیدواریم که همه نیروهای عراقی از گذشته درس گرفته باشند.»

رئیس اقلیم در بخش دیگری از سخنان خود به روند صلح در ترکیه پرداخت و اعلام کرد:«دولت اقلیم همیشه آماده کمک به موفقیت این روند است، زیرا این روند به همه جوامع ترکیه خدمت می‌کند و تاثیر آن برای اقلیم و کل منطقه بسیار مهم خواهد بود.»

همچنین اظهار داشت:«روند صلح یک روند بسیار جدی است، اما یک شبه به نتیجه نمی‌رسد و نیاز به زمان دارد. همه ما باید برای به نتیجه رسیدن این روند مفید باشیم.»

وی خاطرنشان کرد که نقش اقلیم کوردستان در روند صلح، کمک به ترکیه و حزب کارگران کوردستان - پ.ک.ک است برای دستیابی به توافق. «با این حال، در آنکارا جدیت زیادی برای اجرای این روند وجود دارد و عبدالله اوجالان نیز دائما بر اجرای این روند تاکید می‌کند.

رئیس اقلیم کوردستان دیدگاه‌های خود را در مورد وضعیت سوریه بیان کرد و گفت که مردم سوریه شایسته زندگی بسیار بهتری هستند. «با روی کار آمدن احمد الشرع، فرصت زیادی برای برقراری صلح و امنیت در کشور وجود دارد.»

وی در مورد مظلوم عبدی و نیروهای سوریه دموکراتیک گفت:«آنها نقش مهمی در مقابله با تروریسم در سوریه ایفا کرده‌اند.»

بارزانی تاکید کرد که معتقد نیست یک سیستم مرکزگرا در سوریه سیستم مناسبی برای اداره کشور باشد، زیرا سوریه یک کشور چند ملیتی، چند مذهبی و چند فرهنگی است.

او گفت:«باید یک مدل جدید دولتداری در سوریه اجرا شود، اما متاسفانه در دولت آن کشور ایده‌ای برای یک مدیریت مرکزی قوی وجود دارد. ما معتقد نیستیم که این سیستم بتواند آینده کشور را به جلو هدایت کند.»

در مورد نقش ترکیه در مسائل سوریه نیز اظهار داشت که ترکیه بسیار خواهان حل مشکلات آن کشور است و تلاش‌هایش همیشه در این راستا است. «اما خود دولت سوریه باید به این نتیجه برسد که باید الگوی جدیدی از حکومتداری در کشورش اجرا شود.»

نیچیروان بارزانی نظر خود را در مورد ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک با نیروهای دولتی سوریه ابراز کرد و گفت که فکر می‌کند این یک اقدام واقع‌بینانه نیست و باید ایده دیگری برای این موضوع پیدا شود.

همچنین تاکید کرد که دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک باید مسائل خود را از طریق تفاهم و گفت‌وگو حل کنند.

او گفت:«ما معتقدیم که باید هر چه سریع‌تر برخی اقدامات توسط نیروهای سوریه دموکراتیک انجام شود، زیرا تاکنون نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق هیچ یک از بندهای توافق 10 مارس را اجرا نکرده‌اند. اقلیم کوردستان نیز آماده است تا در توافق بین دو طرف مفید باشد و همکاری کند.»

رئیس اقلیم کوردستان در مورد روابط بین اقلیم و ایران صحبت کرد و توضیح داد:«ایران همسایه بسیار مهمی برای ماست و سیاست اقلیم کوردستان داشتن رابطه‌ای بسیار خوب و دوستانه با ایران است.»

در عین حال، او بار دیگر تاکید کرد که سیاست اقلیم کوردستان هرگز کمک به هیچ طرفی علیه ایران نبوده است. «این کشور در گذشته به ما کمک کرده است و ما با قدردانی از تمام کمک‌های آنها استقبال می‌کنیم.»

