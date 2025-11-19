2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سفین دزه‌ای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر گفت که دولت اقلیم کوردستان از روند صلح در ترکیه حمایت می‌کند و نیروهای ائتلاف باید برای تضمین ثبات، در عراق و اقلیم کوردستان باقی بمانند.

دزه‌ای در سخنرانی خود در مجمع مپس2025، بر نقش حیاتی ائتلاف بین‌المللی تاکید کرد. وی اظهار داشت:«نیروهای ائتلاف، به ویژه ایالات متحده، در جنگ علیه تروریست‌های داعش حمایت زیادی از نیروهای پیشمرگ کردند، بنابراین این نیروها باید در اقلیم کوردستان باقی بمانند. ما با چالش‌هایی روبرو بودیم، اما نیروهای ائتلاف به ما کمک کردند و توانستیم بر آنها غلبه کنیم.»

دزه‌ایی افزود:«این نیروها باید اینجا بمانند و باید توافقی بین ایالات متحده، عراق و سایر کشورها وجود داشته باشد. سطح و قدرت ارتش عراق نیز باید افزایش یابد و اهمیت بیشتری به آن داده شود.»

در مورد روند صلح در ترکیه نیز خاطرنشان کرد که «این روند وارد مرحله جدیدی شده و یک کمیسیون ویژه با رضایت همه احزاب سیاسی در آن کشور ایجاد شده است.» او حمایت کامل اقلیم کوردستان از این ابتکار را تایید کرد و اظهار داشت:«پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی حمایت و آمادگی خود را برای روند پایان دادن به جنگ و درگیری‌ها ابراز کرده‌اند.»

وی در مورد وضعیت سوریه گفت:«مرحله جدیدی در آن کشور آغاز شده است.» او خواستار اجرای توافق بین مظلوم عبدی و احمد الشرع شد و تاکید کرد که «پرزیدنت بارزانی از احزاب کورد سوریه برای دستیابی به توافق داخلی و اتحاد و داشتن موضع واحد، قویا حمایت کرده است.»

ب.ن