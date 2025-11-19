2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۱۹ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در مجمع مپس2025 در میزگردی حضور می‌یابد و به سوالات شرکت کنندگان، پاسخ خواهد داد.

ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۵، توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک برگزار می‌شود و به دومین روز فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بیار دوسکی، از برگزارکنندگان مپس2025، به کوردستان24 گفت:«این کنفرانس تاکنون کاملا موفق بوده است. هدفی که ما برای این کنفرانس تعیین کرده بودیم و همه رهبران عراق، کوردستان و کشورهای همسایه در آن حضور داشتند، محقق شده است.»

وی اظهار داشت که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در میزگردی ویژه که امروز در مپس برگزار می‌شود، به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ خواهد داد.

او گفت که ایجاد گفت‌وگوی منطقه‌ای در مورد خاورمیانه، به ویژه با تمرکز بر کوردهای سوریه، از اهداف مپس۲۰۲۵ است.

بیار دوسکی تاکید کرد که امروز چهار میزگرد دیگر برای بحث در مورد وضعیت عراق، کوردستان و منطقه برگزار خواهد شد.

