2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با بیان اینکه توافق‌نامه ۱۰ مارس از بروز بسیاری از موقعیت‌های منفی جلوگیری کرده است، گفت:«پس از ۱۵ سال جنگ داخلی در سوریه، اکنون باید یک سوریه غیرمرکزگرا وجود داشته باشد و هر منطقه باید بتواند خود را مدیریت کند.»

عبدی، امروز چهارشنبه ۱۹ نوامبر، در ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه - مپس2025 که توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک در حال برگزاری است، سخنرانی کرد.

او با ابراز خرسندی از شرکت در این مجمع، از مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک قدردانی کرد و گفت که با استقبال بسیار گرمی روبرو شده است.

«اسد سرنگون شد زیرا گفت‌وگو را رد کرد و بر یک نظام مرکزگرا اصرار داشت»

مظلوم عبدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در جنگ هستند، گفت:«ما به خوبی می‌دانیم که پایان هر جنگی گفت‌وگو است و مشکلات از طریق گفت‌وگو حل می‌شوند. حتی اگر در جنگ پیروز شوید، گفت‌وگو ضروری است. ما این را به وضوح در سوریه دیدیم. دلیل اصلی سرنگونی رژیم بشار اسد، رد گفت‌وگو و اصرار او بر یک نظام مرکزگرا بود، به همین دلیل انقلابی علیه او آغاز شد و سرنگون شد.»

عبدی گفت:«از آغاز وقایع سوریه و وقوع انقلاب، ما مخالف جنگ بوده‌ایم و تا زمانی که جنگ به ما تحمیل نشده بود، وارد آن نشدیم.»

وی افزود:«ما اکنون راه گفت‌وگو را انتخاب کرده‌ایم و دیگر نیازی به جنگیدن نداریم. این دیدگاه ما و دیدگاه همه مردم سوریه است، زیرا مشکلات از طریق جنگ قابل حل نیستند.»

«حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه تضمین خواهد شد»

مظلوم عبدی تاکید کرد که توافق امضا شده با احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در 10 مارس، بسیاری از موقعیت‌های منفی را از بین برد و به جنگ سختی که آنها در آن زمان درگیر آن بودند، پایان داد.

او با اشاره به اینکه این توافق مانع از تجزیه سوریه شد، گفت که مسئله کوردها به مدت ۱۰۰ سال در سوریه مورد بحث قرار نگرفته بود، اما این توافق به آن پرداخته است. این توافق تاکید می‌کند که حقوق مردم کورد و همه جوامع باید در چارچوب قانون اساسی جدید سوریه تضمین شود.

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، تاکید کرد که سوریه نمی‌تواند به یک دولت مرکزگرا مانند رژیم بعث بازگردد و گفت:«پس از ۱۵ سال جنگ داخلی در سوریه، اکنون باید یک سوریه غیرمرکزگرا وجود داشته باشد و هر منطقه باید بتواند خود را مدیریت کند. واقعیتی پدیدار شده است و ما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. همه باید این واقعیت را بپذیرند و در این چارچوب عمل کنند.»

روند صلح در ترکیه و تقدیر از حمایت‌های پرزیدنت بارزانی

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک ، بار دیگر حمایت خود را از روند جدید صلح در شمال کوردستان و ترکیه اعلام کرد و گفت:«ما هر کاری از دستمان بربیاید برای موفقیت این روند انجام خواهیم داد.»

عبدی گفت:«اربیل و سلیمانیه به مدت ۱۵ سال است که از غرب کوردستان حمایت می‌کنند؛ ما این حمایت را به ویژه در عملکرد پرزیدنت مسعود بارزانی می‌بینیم. ایشان همچنین اخیرا از مذاکرات بین اداره خودمختار و دولت سوریه و روند صلح در شمال کوردستان حمایت کرده‌اند. ما معتقدیم که این حمایت به نفع همه خواهد بود و نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.»

او گفت:«مردم کورد در اقلیم کوردستان و پیشمرگ‌ها در کنار ما علیه داعش جنگیدند و ما با کمک آنها این سازمان تروریستی را شکست دادیم.»

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات خود با ترکیه اشاره کرد و گفت که این کشور نباید نیروهای سوریه دموکراتیک را «به عنوان یک تهدید» ببیند و تاکید کرد که آنها «تهدیدی برای ترکیه نخواهند بود.»

ب.ن