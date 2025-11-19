2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عثمان بایدمیر، سیاستمدار کورد و شهردار سابق کلانشهر دیاربکر، اظهار داشت:«رنج کوردها نتیجه توافق سایکس - پیکو بود» و خواستار تبدیل اربیل به یک مرکز دیپلماتیک جدید برای منطقه شد.

بایدمیر، امروز چهارشنبه، ۱۹ نوامبر، در ششمین مجمع سالانه صلح و امنیت خاورمیانه – مپس۲۰۲۵ که توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

او در سخنان خود گفت:«هزاران بار خدا را شکر می‌کنم که امروز شاهد صحنه‌ای هستم که تمام ملت کورد و کوردستان آرزوی آن را داشته‌اند.»

این سیاستمدار کورد با تاکید بر اهمیت وحدت بین کوردها در حل مشکلات، خواستار تبدیل اربیل به یک مرکز دیپلماتیک جدید برای منطقه شد.

بایدمیرگفت:«رنج کوردها نتیجه توافق سایکس-پیکو بود، اما مقاومت کوبانی و فداکاری‌های شهدای کورد و کوردستان، آن کفن پوسیده را پاره کرد.» او تاکید کرد که راه حل اساسی برای مشکلات کوردها «وحدت داخلی» است و اظهار داشت که این وحدت هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد داشت.

همچنین اظهار داشت:«وحدت داخلی علیه آنکارا، بغداد، سوریه یا تهران نیست. وقتی صلح و ثبات در خاورمیانه محقق شود، برادران و خواهران ترک، عرب و فارس ما در کنار ما به دموکراسی و صلح دست خواهند یافت.»

او با پیشنهاد تبدیل کردن اربیل به پایتخت دیپلماتیک برای حل مشکلات منطقه‌ای، گفت:«ژنو دورتر است یا اربیل؟ برادران و خواهران من، اربیل از ژنو نزدیک‌تر است.»

عثمان بایدمیر ابراز امیدواری کرد که «اربیل به عنوان پلی بین قامشلو و آنکارا عمل کند و برای گفت‌وگو و مذاکره به ژنوی خاورمیانه تبدیل شود.»

این سیاستمدار شمال کوردستان از نخست وزیر مسرور بارزانی برای سازماندهی کنفرانس و مهمان‌نوازی‌اش تشکر کرد و خواستار آن شد «روح مقاومت در کوبانی را نقطه شروع دیپلماسی و مذاکرات قرار دهند.»

