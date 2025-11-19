الهام احمد: صلح نیازمند تغییر در ذهنیت و نظام سیاسی است

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – الهام احمد، رئیس مشترک دفتر روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، اظهار داشت که مسئله کوردها بیش از هر چیز نیازمند «ذهنیتی» است که بتواند به جای سلاح از عقل استفاده کند.

الهام احمد، امروز چهارشنبه ۱۹ نوامبر، در ششمین مجمع سالانه صلح و امنیت خاورمیانه مپس۲۰۲۵ که توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک برگزار شد، سخنرانی کرد.

او در پنلی در پاسخ به سؤالات، بر اهمیت صلح در منطقه تاکید کرد و گفت که این مسئله برای کوردها نیازمند «ذهنیتی» است که بتواند به جای سلاح از عقل استفاده کند و این مسئله به ویژه برای خاورمیانه و به ویژه سوریه، خاص است.

وی اظهار داشت مسئله کوردها سال‌هاست که حل نشده باقی مانده و در نتیجه مردم کورد از حقوق خود محروم شده‌اند و خاطرنشان کرد که هم حقوق سیاسی و هم حقوق ملی در سوریه نقض می‌شود.

الهام احمد با بیان اینکه حقوق سوری‌ها در رژیم گذشته تضمین نشده بود، گفت:«منازعات درون خانواده‌ها، جامعه و دولت، به ویژه آنهایی که سیاست‌های یکجانبه را دنبال می‌کنند، باید از بین بروند.»

همچنین تاکید کرد:«اگر امروز در سوریه صلح برقرار نیست، مشکل اساسی در نوع نظام است؛ یک نظام کاملا مرکزگرا، یک نظام تک حزبی، نظامی که با زبان و رنگ واحد مشخص می‌شود، نمی‌تواند صلح و ثبات برقرار کند.»

او در مورد حل این مشکلات گفت:«باید آگاهانه از این امر جلوگیری شود و باید طرز فکری ایجاد شود که حقوق همه احزاب در سوریه را به رسمیت بشناسد و بر این مبنی یک قانون اساسی تدوین شود.»

ب.ن