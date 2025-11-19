2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بزرگترین میدان نفتی عراق در وضعیت بحرانی قرار دارد و روند تولید در آن متوقف شده است. انتظار می‌رود تلاش‌ها برای یافتن یک شرکت محلی برای بازگشایی این میدان بی‌نتیجه باشد.

شرکت نفت روسیه، لوک اویل، اخیرا عملیات خود را در میدان نفتی قرنه غربی-۲ در عراق متوقف کرد و تولید نفت در آنجا متوقف شد.

این شرکت اعلام ‌کرد که با دولت عراق قرارداد داشته است، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، آنها قادر به ادامه قرارداد نبوده و مجبور به ترک عراق شده‌اند.

علی شاطری، مدیر کل شرکت بازاریابی نفت عراق - سومو، گفت:«لوک اویل عملیات خود را بدون توافق متوقف کرده است. درست است که تحریم‌های آمریکا مشکلاتی ایجاد کرده است. با این حال، طرف عراقی باید قبل از اعلام تاریخ تعلیق، با این تصمیم موافقت کند.»

شاطری تاکید کرد که لوک اویل تصمیم گرفته است عملیات خود را قبل از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا متوقف کند.

به گفته وی، مدیرکل سومو، در نظر دارد که یک شرکت محلی جایگزین لوک اویل شود تا تولید از این میدان که ظرفیت تولید روزانه تقریبا ۴۵۰ هزار بشکه را دارد، حفظ شود.

ایالات متحده بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کرده است. این تحریم‌ها مانع از تجارت این کشورها با شرکت‌های نفتی روسیه می‌شود. بنابراین، اگر لوک اویل نفت عراق را تولید کند، عراق به دلیل تحریم‌ها قادر به پرداخت مطالبات مالی خود نخواهد بود.

در روشی دیگر، پرداخت‌ها می‌تواند به صورت نقدی، یا با نفت خام یا با ارز یکی از دو کشور انجام شود، اما شرکت روسی هیچ یک از این دو گزینه را مناسب نمی‌داند.

ب.ن