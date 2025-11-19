مسرور بارزانی بر اتحاد احزاب کورد تاکید کرد

2 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که احزاب کورد باید متحد شوند و گفت که پارت دموکرات کوردستان به ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق، اجازه نخواهد داد.

نخست وزیر اقلیم، امروز چهارشنبه 19 نوامبر، در ششمین مجمع سالانه صلح و امنیت خاورمیانه مپس۲۰۲۵ که توسط دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک برگزار شد، به سؤالات اهالی رسانه پاسخ داد.

او تاکید کرد که شرکت مقامات نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای ملی کورد در سوریه، در مپس۲۰۲۵ "نشانه مطلوبی" است و ابراز امیدواری کرد که صلح در خاورمیانه به درستی برقرار شود.

بارزانی با تاکید بر اتحاد بین احزاب کورد، گفت:"احزاب کورد باید هر چه سریعتر به هم نزدیک شوند. ممکن است برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر داشته باشند، اما واقعیت این است که همه می‌خواهند به هم نزدیک‌تر باشند."

او در مورد تلاش‌ها برای تشکیل دولت پس از انتخابات ۱۱ نوامبر، گفت:«اگرچه هنوز زود است، اما دیروز با برخی از رهبران عراقی که در انتخابات پیروز شدند، دیدار کردیم. ما به همه گوش فرا می‌دهیم تا گام‌های بعدی خود را مشخص کنیم.»

نخست وزیر با بیان اینکه معتقد است قانون انتخابات عراق باید تغییر کند، اظهار داشت این قانون باعث ایجاد اختلاف بر سر سهم بر مبنای آراء و تعداد کرسی‌های کسب شده در مجلس شده است.

نخست وزیر در مورد ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات گفت:«به عنوان پارت دموکرات کوردستان، ایجاد تغییر در نتایج انتخابات را نمی‌پذیریم.»

در مورد تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان نیز گفت:«اگرچه تاخیرهایی وجود داشته است، اما احزاب دیگر گواهی داده‌اند که پارت دموکرات کوردستان از همان ابتدا خواستار تشکیل کابینه جدید در اسرع وقت بوده است. احزاب دیگر باید مسئولیت تاخیر را بر عهده بگیرند. بنابراین، امیدوارم که بیشتر تاخیر نشود.»

ب.ن