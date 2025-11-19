حادثه در ناحیه‌ی یوسفیه منجر به مرگ یک دانش‌آموز و زخمی شدن یک تن دیگر شد؛ تحقیقات برای شناسایی مقصران آغاز شده است.

1 روز پیش

یک منبع امنیتی روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که بر اثر ریزش سقف یکی از کلاس‌های درس در مدرسه‌ای واقع در ناحیه‌ی یوسفیه در جنوب بغداد، یک دانش‌آموز جان خود را از دست داد و یک دانش‌آموز دیگر زخمی شد.

این منبع امنیتی به رسانه‌های داخلی اعلام کرد: «سقف یکی از کلاس‌های مدرسه‌ی "القدس" در ناحیه‌ی یوسفیه فرو ریخت و نیروهای امنیتی بلافاصله برای بررسی علت حادثه به محل اعزام شدند.»

بر اساس این گزارش، قربانی این حادثه متولد سال ۲۰۱۲ بوده و دانش‌آموز مصدوم نیز متولد سال ۲۰۱۰ است.

منبع مذکور افزود که نهادهای ذی‌ربط تحقیقات خود را برای تعیین علت دقیق حادثه آغاز کرده‌اند و اقدامات قانونی علیه افرادی که مسئولیت این سهل‌انگاری را بر عهده دارند، در دستور کار قرار گرفته است.