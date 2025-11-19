عراق در صدر توجهات صندوق اقلیم سبز؛ دریافت بیش از ۲۰ میلیون دلار برای پروژههای سبز
وزارت محیط زیست عراق از اختصاص بودجهی صندوق اقلیم سبز برای مقابله با تغییرات اقلیمی در این کشور خبر داد.
وزارت محیط زیست عراق روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که در جریان اجلاس تغییرات اقلیمی (COP30) که هماکنون در برزیل در حال برگزاری است، موفق به دریافت بیش از ۲۰ میلیون دلار کمک مالی از «صندوق اقلیم سبز» برای حمایت از پروژههای زیستمحیطی شده است.
این اجلاس از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴) در برزیل آغاز شده و تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) ادامه خواهد داشت.
مرکز ملی تغییرات اقلیمی وزارت محیط زیست عراق در بیانیهای اعلام کرد: «عراق در حاشیهی نشستهای اجلاس COP30 در برزیل، به طور رسمی مبلغ ۲۲ میلیون دلار از صندوق اقلیم سبز دریافت کرد. این بودجه برای اجرای پروژههای مرتبط با تغییرات اقلیمی در عراق هزینه خواهد شد.»
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، عراق در میان پنج کشوری قرار دارد که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شدهاند. بانک جهانی نیز در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که عراق با چالشهای جدی اقلیمی روبروست و باید گامهایی اساسی برای سبزسازی و حفاظت از محیط زیست، بهویژه از طریق تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به کربن بردارد.
طبق گزارشهای بینالمللی، عراق تا سال ۲۰۴۰ برای آغاز پروژههای سبز به ۲۳۳ میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهد داشت. همچنین گزارش مرکز راهبردی حقوق بشر در ابتدای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که عراق حدود ۳۰ درصد از زمینهای کشاورزی حاصلخیز خود را به دلیل تغییرات اقلیمی از دست داده است.