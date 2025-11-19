عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان با تأکید بر پیروزی چشمگیر در انتخابات اخیر، پست ریاست‌جمهوری عراق را سهم این حزب دانست و نسبت به سیاسی‌کاری در سرشماری عمومی هشدار داد

1 روز پیش

هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و وزیر خارجه‌ی پیشین عراق، در حاشیه‌ی ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS) در شهر دهوک، ضمن تشریح وضعیت سیاسی پس از انتخابات پارلمان کوردستان، بر جایگاه ویژه‌ی حزب متبوع خود تأکید کرد.

زیباری با اشاره به کسب بیش از یک میلیون رأی (با احتساب آرای خاص) توسط پارت دموکرات کوردستان، این پیروزی را پاسخی قاطع به تلاش‌ها برای انزوا و تضعیف این حزب دانست. وی تصریح کرد که پارت دموکرات نه تنها در اقلیم کوردستان، بلکه با مقایسه‌ی آمار آرا با لیست‌های پیروز در بغداد، بزرگترین حزب در سراسر عراق محسوب می‌شود. به گفته‌ی وی، با وجود سیستم انتخاباتی ناعادلانه و طراحی‌هایی برای دور کردن این حزب از کرکوک و بغداد، پارت دموکرات کوردستان جایگاه خود را به عنوان تکیه‌گاه اصلی مردم و مرجعیت سیاسی تثبیت کرده است.

تشکیل دولت دهم و ضرورت اتحاد در بغداد

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در خصوص تشکیل کابینه‌ی دهم دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت که این حزب به عنوان برنده‌ی اصلی انتخابات، مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده دارد. وی با بیان اینکه خواهان دولتی فراگیر هستند، هشدار داد که احزاب دیگر نباید با شرط‌های غیرمنطقی مانع کارآمدی دولت شوند و اقلیت نمی‌تواند بر اکثریت حکم‌رانی کند.

زیباری همچنین بر لزوم اتحاد میان احزاب کوردستانی در بغداد تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که یکصدایی در مسائلی همچون بودجه، قانون نفت و گاز و مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم، قدرت چانه‌زنی کوردها را افزایش خواهد داد و بغداد تنها در صورت مشاهده‌ی اتحاد، روی کوردها حساب باز خواهد کرد.

ریاست‌جمهوری عراق و نگرانی‌های سرشماری

وزیر خارجه‌ی پیشین عراق در بخش دیگری از سخنان خود، پست ریاست‌جمهوری عراق را طبق عرف سیاسی و نتایج انتخابات، استحقاق پارت دموکرات کوردستان دانست. وی با اشاره به اینکه در دوره‌ی گذشته این پست با نادیده گرفتن توافقات از این حزب سلب شد، تأکید کرد که تصمیم نهایی با «پرزیدنت بارزانی» است، اما پارت دموکرات از حق خود کوتاه نخواهد آمد و رئیس‌جمهور باید نماینده‌ی واقعی و قدرتمند کوردها باشد.

هوشیار زیباری همچنین نسبت به اهداف سیاسی در سرشماری عمومی عراق، به‌ویژه در کرکوک و مناطق کوردستانی (مناطق ماده ۱۴۰) ابراز نگرانی کرد. وی خواستار جلوگیری از تثبیت تغییرات جمعیتی غیرقانونی شد و تأکید کرد که مبنای سرشماری باید سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) باشد.

وی در پایان با اشاره به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، ابراز امیدواری کرد که بازگشت وی به کاخ سفید منجر به سیاست خارجی فعال‌تر، تقویت روابط راهبردی و حمایت‌های امنیتی از اقلیم کوردستان شود.

متن کامل این گفتگو را در اینجا بخوانید