1 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک، می‌گوید که مپس۲۰۲۵ به سکویی مهم برای گفت‌وگو و تفاهم بین طرف‌های مختلف تبدیل شد.

پیتر گالبرت، عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک، در حاشیه ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه – مپس ۲۰۲۵، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت:مجمع مپس با گرد هم آوردن کارشناسان جهانی و رهبران عراقی در این شرایط بی‌ثبات منطقه، وظیفه‌ای مهم به انجام رساند و به سکویی مهم برای گفت‌وگو و تفاهم بین طرف‌های مختلف تبدیل شد.

وی افزود: مجمع مپس فرصت خوبی برای انتقال تجربیات به جوانان فراهم کرد و مردم را با جزئیات مشکلات و موانع آشنا کرد. همچنین فرصتی ایجاد کرد که همه پیشرفت‌های بی‌نظیر اقلیم کوردستان را مشاهده کنند.

گالبرت گفت: عدم اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان از سوی بغداد، کار نادرستی است، زیرا یک دادگاه غیرقانونی تصمیم‌گیری کرده است.

او اظهار داشت: اکنون اقلیم کوردستان در مسیر درستی قرار گرفته است و باید در اسرع وقت شورای فدرالی عراق تاسیس شود تا استان‌ها را نمایندگی کند.

پیتر گالبرت در بخش دیگری از سخنان خود به حضور مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در مپس۲۰۲۵ و دیدار او با نماینده شورای ملی کورد در سوریه اشاره کرد و آن را به عنوان رویداد مهمی توصیف کرد که با تلاش نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان انجام شد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان در دهوک، اوضاع سوریه را هم مورد توجه قرار داد و گفت که باید مردم سوریه اعم از تمام جوامع درباره کشورشان تصمیم‌گیری کنند نه آمریکا و اسرائیل و ترکیه، تنها این حقوق جوامع مختلف را در سوریه تضمین می‌کند.

ب.ن